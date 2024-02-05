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https://sputnikarabic.ae/20240205/إسرائيل-تزعم-العثور-على-مكتب-محمد-السنوار-صور-وفيديو--1085746426.html
إسرائيل تزعم العثور على مكتب محمد السنوار... صور وفيديو
إسرائيل تزعم العثور على مكتب محمد السنوار... صور وفيديو
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن مجموعة من لواء غفعاتي التابع للجيش الإسرائيلي عثر على مكتب محمد السنوار في قطاع غزة. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T09:24+0000
2024-02-05T10:39+0000
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إسرائيل
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وقال أدرعي على منصة "إكس": "في إطار القتال الذي يدور في غرب خان يونس داهمت قوات لواء غفعاتي موقع "القادسية" الذي يُستخدم باعتباره الموقع الرئيسي للواء خان يونس ويحتوي على العديد من المجمعات. حيث تم العثور داخل المجمع على مكتب محمد السنوار - شقيق يحيى السنوار".وأضاف: "قد استخدمت منظمة حماس الإرهابية موقع "القادسية" لتدريب المخربين على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث كان الموقع يحتوي على مجمعات التدريب المحورية التي عُثر في بعضها على نماذج تحاكي بوابات الدخول إلى كيبوتسات، وقواعد وآليات مدرعة تابعة لجيش الدفاع".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر."القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضيةويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240203/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-رصد-إطلاق-نار-من-لبنان-والرد-على-مصادر-النيران-1085716084.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

إسرائيل تزعم العثور على مكتب محمد السنوار... صور وفيديو

09:24 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 05.02.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن مجموعة من لواء غفعاتي التابع للجيش الإسرائيلي عثر على مكتب محمد السنوار في قطاع غزة.
وقال أدرعي على منصة "إكس": "في إطار القتال الذي يدور في غرب خان يونس داهمت قوات لواء غفعاتي موقع "القادسية" الذي يُستخدم باعتباره الموقع الرئيسي للواء خان يونس ويحتوي على العديد من المجمعات. حيث تم العثور داخل المجمع على مكتب محمد السنوار - شقيق يحيى السنوار".

وأشار إلى أن الموقع تم تفخيخه من قبل عناصر "القسام" بعبوات ناسفة، ووفقا له تم القضاء على العديد من عناصر "القسام" الذين "تحصنوا بجوار الموقع بنيران القناصة، ونيران قذائف الدبابات وبدعم من سلاح الجو".

وأضاف: "قد استخدمت منظمة حماس الإرهابية موقع "القادسية" لتدريب المخربين على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث كان الموقع يحتوي على مجمعات التدريب المحورية التي عُثر في بعضها على نماذج تحاكي بوابات الدخول إلى كيبوتسات، وقواعد وآليات مدرعة تابعة لجيش الدفاع".

ووفقا له، فإن الموقع كان يحتوي على مستودعات لتخزين القذائف الصاروخية وفتحات أنفاق أدت إلى بنية تحتية تحت أرضية استخدمتها منظمة "حماس"، ومشيرة إلي أنه تم العثور "على مخرطة لصناعة الوسائل القتالية والبنى التحتية، وكذلك كمية كبيرة جدًا من الوسائل القتالية التي شملت الصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ آر بي جي، ورشاشات إف إن ماغ، ومتفجرات الطريق، والقنابل اليدوية وغيرها".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
"من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديو
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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