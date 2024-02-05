https://sputnikarabic.ae/20240205/إسرائيل-تزعم-العثور-على-مكتب-محمد-السنوار-صور-وفيديو--1085746426.html

إسرائيل تزعم العثور على مكتب محمد السنوار... صور وفيديو

إسرائيل تزعم العثور على مكتب محمد السنوار... صور وفيديو

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن مجموعة من لواء غفعاتي التابع للجيش الإسرائيلي عثر على مكتب محمد السنوار في قطاع غزة. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T09:24+0000

2024-02-05T09:24+0000

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أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

طوفان الأقصى

إسرائيل

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وقال أدرعي على منصة "إكس": "في إطار القتال الذي يدور في غرب خان يونس داهمت قوات لواء غفعاتي موقع "القادسية" الذي يُستخدم باعتباره الموقع الرئيسي للواء خان يونس ويحتوي على العديد من المجمعات. حيث تم العثور داخل المجمع على مكتب محمد السنوار - شقيق يحيى السنوار".وأضاف: "قد استخدمت منظمة حماس الإرهابية موقع "القادسية" لتدريب المخربين على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث كان الموقع يحتوي على مجمعات التدريب المحورية التي عُثر في بعضها على نماذج تحاكي بوابات الدخول إلى كيبوتسات، وقواعد وآليات مدرعة تابعة لجيش الدفاع".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر."القسام": تدمير 43 آلية واستهداف العشرات من الجنود الإسرائيليين في 17 مهمة خلال الأيام الماضيةويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240203/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-رصد-إطلاق-نار-من-لبنان-والرد-على-مصادر-النيران-1085716084.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل