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https://sputnikarabic.ae/20240205/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-يكشف-عن-الجامعات-الروسية-التي-تعتزم-فتح-أبوابها-في-مصر-1085743444.html
السفير الروسي لدى القاهرة يكشف عن الجامعات الروسية التي تعتزم فتح أبوابها في مصر
السفير الروسي لدى القاهرة يكشف عن الجامعات الروسية التي تعتزم فتح أبوابها في مصر
كشف السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، عن عدد الجامعات الروسية التي تعتزم فتح فروع لها في مصر. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T06:09+0000
2024-02-05T06:10+0000
روسيا
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وذكر الدبلوماسي الروسي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "في ديسمبر(كانون الأول) 2023، بدأت جامعات عدة العمل في القاهرة، وبينها فرع جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، وتعتزم جامعة قازان الفيدرالية (KFU) إطلاق أنشطتها في العاصمة المصرية".وأضاف بوريسينكو، قائلا: "تخطط العديد من الجامعات الروسية الأخرى المعروفة، للقيام بالشيء ذاته"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب المصريين يتلقون التعليم حاليًا في روسيا.وتابع بوريسينكو: "نحن نرحب بذلك لأنه بهذه الطريقة سيتاح للشباب المصري فرصة العيش في بيئة روسية لفترة طويلة، والتواصل مع أقرانهم الروس والتعرف على كل من اللغة والثقافة الروسية، حيث ينبغي أن يكون لهذا تأثير مفيد على مواصلة تطوير العلاقات بين روسيا ومصر".
https://sputnikarabic.ae/20231006/مجلة-بريطانية-تكشف-عن-أفضل-20-جامعة-روسية-على-المستوى-الدولي-1081711538.html
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روسيا

السفير الروسي لدى القاهرة يكشف عن الجامعات الروسية التي تعتزم فتح أبوابها في مصر

06:09 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 06:10 GMT 05.02.2024)
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDمدينة القاهرة
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشف السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، عن عدد الجامعات الروسية التي تعتزم فتح فروع لها في مصر.
وذكر الدبلوماسي الروسي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "في ديسمبر(كانون الأول) 2023، بدأت جامعات عدة العمل في القاهرة، وبينها فرع جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، وتعتزم جامعة قازان الفيدرالية (KFU) إطلاق أنشطتها في العاصمة المصرية".
وأضاف بوريسينكو، قائلا: "تخطط العديد من الجامعات الروسية الأخرى المعروفة، للقيام بالشيء ذاته"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب المصريين يتلقون التعليم حاليًا في روسيا.
جامعة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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وتابع بوريسينكو: "نحن نرحب بذلك لأنه بهذه الطريقة سيتاح للشباب المصري فرصة العيش في بيئة روسية لفترة طويلة، والتواصل مع أقرانهم الروس والتعرف على كل من اللغة والثقافة الروسية، حيث ينبغي أن يكون لهذا تأثير مفيد على مواصلة تطوير العلاقات بين روسيا ومصر".
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