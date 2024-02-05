https://sputnikarabic.ae/20240205/بوتين-يشكر-الرئيس-الإماراتي-على-مساعدته-في-تبادل-الأسرى-مع-أوكرانيا-1085773603.html

بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أفاد الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان،... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T16:31+0000

2024-02-05T16:31+0000

2024-02-05T16:38+0000

روسيا

العالم

الامارات العربية المتحدة

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وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر(كانون الثاني) 2023".وأشار الكرملين إلى أنه "تمت مناقشة تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير الماضي، على طائرة إيل-76 الروسية التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين. وتم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".أعربت روسيا، يوم الأربعاء الماضي، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".وأعلنت الدفاع الروسية، عن إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.

https://sputnikarabic.ae/20240131/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-امتنانها-لجهود-الإمارات-في-وساطتها-بإعادة-الأسرى-1085620010.html

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