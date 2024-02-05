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بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240205/بوتين-يشكر-الرئيس-الإماراتي-على-مساعدته-في-تبادل-الأسرى-مع-أوكرانيا-1085773603.html
بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
أفاد الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان،... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:31+0000
2024-02-05T16:38+0000
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وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر(كانون الثاني) 2023".وأشار الكرملين إلى أنه "تمت مناقشة تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير الماضي، على طائرة إيل-76 الروسية التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين. وتم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".أعربت روسيا، يوم الأربعاء الماضي، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".وأعلنت الدفاع الروسية، عن إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-امتنانها-لجهود-الإمارات-في-وساطتها-بإعادة-الأسرى-1085620010.html
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روسيا, العالم, الامارات العربية المتحدة
روسيا, العالم, الامارات العربية المتحدة

بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

16:31 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 16:38 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
أفاد الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وشكره على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.
وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر(كانون الثاني) 2023".

وأوضح الكرملين أنه: "عند تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، شكر فلاديمير بوتين الجانب الإماراتي على مساعدته في الوساطة في تبادل الأسرى".

وأشار الكرملين إلى أنه "تمت مناقشة تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير الماضي، على طائرة إيل-76 الروسية التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين. وتم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.

أعربت روسيا، يوم الأربعاء الماضي، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".
لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
الخارجية الروسية تعرب عن امتنانها لجهود الإمارات في وساطتها بإعادة الأسرى
31 يناير, 16:05 GMT
وأعلنت الدفاع الروسية، عن إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
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