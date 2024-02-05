عربي
بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240205/ترامب-يصف-مشروع-قانون-مساعدة-أوكرانيا-بأنه-فظيع-1085773376.html
ترامب يصف مشروع قانون مساعدة أوكرانيا بأنه "فظيع"
ترامب يصف مشروع قانون مساعدة أوكرانيا بأنه "فظيع"
أفاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بأن "الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي" فقط هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الفظيع" الذي قدمه مجلس الشيوخ الأمريكي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:27+0000
2024-02-05T16:27+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085773218_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_a1fc83078d2049204c810ea45742bcf7.jpg
وكتب ترامب شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الفظيع هذا".وتابع ترامب: "لا تكن غبيا! نحن بحاجة إلى مشروع قانون منفصل للحدود والهجرة، ولا ينبغي ربطه بالمساعدات الخارجية بأي شكل من الأشكال!".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانياوحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/الشيوخ-الأمريكي-يصدر-مشروع-قانون-بشأن-مساعدات-أوكرانيا-ولإسرائيل-بإجمالي-118-مليار-دولار-1085741946.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085773218_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9fb501e0c4f3093ac09ffae449cc9923.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يصف مشروع قانون مساعدة أوكرانيا بأنه "فظيع"

16:27 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
تابعنا عبر
أفاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بأن "الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي" فقط هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الفظيع" الذي قدمه مجلس الشيوخ الأمريكي لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية.
وكتب ترامب شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الفظيع هذا".
وأضاف ترامب أن هذه الوثيقة هي "هدية عظيمة للديمقراطيين ورغبة في موت الحزب الجمهوري".
وتابع ترامب: "لا تكن غبيا! نحن بحاجة إلى مشروع قانون منفصل للحدود والهجرة، ولا ينبغي ربطه بالمساعدات الخارجية بأي شكل من الأشكال!".
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
"الشيوخ الأمريكي" يصدر مشروع قانون بشأن مساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل بإجمالي 118 مليار دولار
01:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).
كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصور16:22 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала