https://sputnikarabic.ae/20240205/ترامب-يصف-مشروع-قانون-مساعدة-أوكرانيا-بأنه-فظيع-1085773376.html
ترامب يصف مشروع قانون مساعدة أوكرانيا بأنه "فظيع"
ترامب يصف مشروع قانون مساعدة أوكرانيا بأنه "فظيع"
أفاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بأن "الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي" فقط هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الفظيع" الذي قدمه مجلس الشيوخ الأمريكي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T16:27+0000
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وكتب ترامب شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الفظيع هذا".وتابع ترامب: "لا تكن غبيا! نحن بحاجة إلى مشروع قانون منفصل للحدود والهجرة، ولا ينبغي ربطه بالمساعدات الخارجية بأي شكل من الأشكال!".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانياوحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/الشيوخ-الأمريكي-يصدر-مشروع-قانون-بشأن-مساعدات-أوكرانيا-ولإسرائيل-بإجمالي-118-مليار-دولار-1085741946.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يصف مشروع قانون مساعدة أوكرانيا بأنه "فظيع"
أفاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بأن "الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي" فقط هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الفظيع" الذي قدمه مجلس الشيوخ الأمريكي لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية.
وكتب ترامب شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الفظيع هذا".
وأضاف ترامب أن هذه الوثيقة هي "هدية عظيمة للديمقراطيين ورغبة في موت الحزب الجمهوري".
وتابع ترامب: "لا تكن غبيا! نحن بحاجة إلى مشروع قانون منفصل للحدود والهجرة، ولا ينبغي ربطه بالمساعدات الخارجية بأي شكل من الأشكال!".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.
وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).
كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.