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https://sputnikarabic.ae/20240205/ذكاء-اصطناعي-صيني-ينطلق-إلى-الفضاء-1085744759.html
ذكاء اصطناعي صيني ينطلق إلى الفضاء
ذكاء اصطناعي صيني ينطلق إلى الفضاء
أطلقت الصين، يوم السبت الماضي، أول قمر صناعي تجاري في العالم مدعوما ومزودا بالذكاء الاصطناعي، من المياه قبالة ساحل مدينة يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T08:12+0000
2024-02-05T08:22+0000
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وانطلق الصاروخ الحامل من طراز Smart Dragon-3 (SD-3) في الساعة 11:06 صباحًا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مرسلًا مجموعة من 9 أقمار صناعية، بما في ذلك القمر الاصطناعي التجاري الفائق والقمر الصناعي ذو المدار الرجعي البعيد "DRO" إلى المدار المخطط له.ويعد القمر الصناعي التجاري الفائق الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره من قبل شركة "Guoxing Aerospace Technology Co. Ltd" في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، قمرا صناعيا تجاريا جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم "رونغبياو" أو "شينغشيداي-18"، وهو قمر صناعي جديد لشبكة استشعار متكاملة مزود بنظام "عقل القمر الصناعي" من الجيل السادس.وبحسب قناة "cgtn" الصينية، تم تصميم القمر الصناعي بالذكاء الاصطناعي للقيام بالتحقق في المدار من خوارزمية الذكاء الاصطناعي للاندماج في المدار بمجرد دخوله المدار، وسيكون لديه القدرة على العمل على منصة متكاملة عن بعد لشبكات الاتصالات المستقبلية.
https://sputnikarabic.ae/20240204/رائد-الفضاء-الروسي-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا--في-الفضاء-1085728469.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

ذكاء اصطناعي صيني ينطلق إلى الفضاء

08:12 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 08:22 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ فضائي روسي
صاروخ فضائي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أطلقت الصين، يوم السبت الماضي، أول قمر صناعي تجاري في العالم مدعوما ومزودا بالذكاء الاصطناعي، من المياه قبالة ساحل مدينة يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.
وانطلق الصاروخ الحامل من طراز Smart Dragon-3 (SD-3) في الساعة 11:06 صباحًا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مرسلًا مجموعة من 9 أقمار صناعية، بما في ذلك القمر الاصطناعي التجاري الفائق والقمر الصناعي ذو المدار الرجعي البعيد "DRO" إلى المدار المخطط له.
ويعد القمر الصناعي التجاري الفائق الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره من قبل شركة "Guoxing Aerospace Technology Co. Ltd" في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، قمرا صناعيا تجاريا جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم "رونغبياو" أو "شينغشيداي-18"، وهو قمر صناعي جديد لشبكة استشعار متكاملة مزود بنظام "عقل القمر الصناعي" من الجيل السادس.
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وبحسب قناة "cgtn" الصينية، تم تصميم القمر الصناعي بالذكاء الاصطناعي للقيام بالتحقق في المدار من خوارزمية الذكاء الاصطناعي للاندماج في المدار بمجرد دخوله المدار، وسيكون لديه القدرة على العمل على منصة متكاملة عن بعد لشبكات الاتصالات المستقبلية.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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