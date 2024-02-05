https://sputnikarabic.ae/20240205/عباس-لوزير-الخارجية-الفرنسي-لا-يمكن-اقتطاع-شبر-من-أراضي-غزة-1085781609.html

عباس لوزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن اقتطاع شبر من أراضي غزة

عباس لوزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن اقتطاع شبر من أراضي غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه "لا يمكن قبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن باقي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T20:57+0000

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جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في رام الله، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضاف عباس: "لن نقبل اقتطاع أي شبر من أرضي قطاع غزة، ودولة فلسطين ترفض رفضا قاطعا تهجير أي مواطن فلسطيني سواء في القطاع أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية".وأوضح عباس أنه يجب على فرنسا أن تترجم دعمها للقضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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