https://sputnikarabic.ae/20240205/وقف-تمويل-الأونروا-يثير-قلقا-حول-مصير-اللاجئين-الفلسطينيين-وضغوطا-عديدة-على-الدول-المضيفة-1085770796.html

وقف تمويل "الأونروا" يثير قلقا حول مصير اللاجئين الفلسطينيين وضغوطا عديدة على الدول المضيفة

وقف تمويل "الأونروا" يثير قلقا حول مصير اللاجئين الفلسطينيين وضغوطا عديدة على الدول المضيفة

يعيش اللاجؤون الفلسطينيون في مخيمات الشتات أوضاعا اجتماعية واقتصادية سيئة، ومعظم هؤلاء يعتمدون على الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T15:18+0000

2024-02-05T15:18+0000

2024-02-05T15:18+0000

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وقرار تعليق التمويل يثير المخاوف حول مصير 6 مليون من اللاجئين في فلسطين والبلدان المضيفة، عوضا عن أن القرار قد يتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة، مع تأثيرات قد تمتد إلى مختلف جوانب الحياة، ومنها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.وقالت اللاجئة الفلسطينية نجوى خريباني: "لو ما أن الأونروا تقدم لنا الدواء لا نستطيع العيش، يعاني النساء هنا من تحديات صحية كبيرة ودون الخدمات لا نستطيع الاستمرار، اليوم يقدمون لنا المساعدات ولكننا بوضع مزري فكيف في حال قطعت المساعدات لن نستطيع التحمل، الشعب فقير جدا هنا".وأضاف المفوض العام في العديد من التصريحات أن 90% من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر فما بالك اليوم بالكارثة الإنسانية في غزة في ظل العدوان وأمام ما يعانيه اللاجؤون الفلسطينيين، هو استهداف سياسي لحق العودة ويأتي من ضمن انصياع كامل للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وشعبنا سيواجه".ويثير وقف التمويل مخاوف بشأن الاستقرار الأمني في المنطقة، حيث قد يؤدي الضغط الاقتصادي والاجتماعي إلى اضطرابات واهتزازات أمنية.وفي هذا السياق قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في تصريح لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن هناك قرار دولي منذ فترة لتجفيف المساعدات للنازحين السوريين والفلسطينيين اللاجئين وتجفيف المساعدات للبنانيين، وهذا الموضوع ستكون نتيجته كارثية على المجتمعات الفلسطينية والسورية والمجتمع اللبناني المضيف وسينتج عنه عدم استقرار اجتماعي في المنطقة".وقال حجار: "نحن من نسعى للاستقرار في المنطقة والمجتمعات الدولية ولا سبيل إلا بإكمال الدعم لهذه المجتمعات، وحلحلة المواضيع على المستوى السياسي لأن خارج إطار الحوار وعودة النازحين وحل الدولتين يعني من تطرف إلى تطرف ومن حرب إلى حرب ومن وضع سيئ إلى وضع أسوء".

https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الأونروا-جزء-من-المشكلة-ونعمل-في-إسرائيل-على-إزالتها-من-غزة-1085736127.html

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