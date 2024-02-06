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https://sputnikarabic.ae/20240206/إثيوبيا-تؤكد-استعدادها-للتفاوض-حول-سد-النهضة-وحرصها-لمراعاة-مصالح-مصر-والسودان-1085803849.html
إثيوبيا تؤكد استعدادها للتفاوض حول سد النهضة وحرصها لمراعاة مصالح مصر والسودان
إثيوبيا تؤكد استعدادها للتفاوض حول سد النهضة وحرصها لمراعاة مصالح مصر والسودان
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، "استعداد إثيوبيا للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير". 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T12:56+0000
2024-02-06T12:56+0000
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وقال آبي أحمد، في رده على استفسارات أعضاء مجلس النواب في جلسة المجلس العادية الـ14، إن "إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق ومعالجتها بأفضل ما تستطيع"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وشدد أيضا على "ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا"، مؤكدا أ أن "المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة ستؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان، قد تم دحضها عمليا".وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن "سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل مصر والسودان"، مؤكدا حرص إثيوبيا لمراعاة مصالح كل دول الجوار.وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أدى إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sputnikarabic.ae/20240105/إثيويبا-تعلن-دخول-مشروع-سد-النهضة-مرحلته-النهائية-1084723276.html
https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-مصر-طلبت-تدخل-روسيا-لحل-أزمة-سد-النهضة-1084307821.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

إثيوبيا تؤكد استعدادها للتفاوض حول سد النهضة وحرصها لمراعاة مصالح مصر والسودان

12:56 GMT 06.02.2024
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIسد النهضة الإثيوبي، 20 فبراير/ شباط 2022
سد النهضة الإثيوبي، 20 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، "استعداد إثيوبيا للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير".
وقال آبي أحمد، في رده على استفسارات أعضاء مجلس النواب في جلسة المجلس العادية الـ14، إن "إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق ومعالجتها بأفضل ما تستطيع"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشدد أيضا على "ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا"، مؤكدا أ أن "المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة ستؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان، قد تم دحضها عمليا".
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وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن "سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل مصر والسودان"، مؤكدا حرص إثيوبيا لمراعاة مصالح كل دول الجوار.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أدى إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
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وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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