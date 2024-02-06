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إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص‎ السورية
https://sputnikarabic.ae/20240206/إصابة-عدد-من-المدنيين-جراء-سقوط-شظايا-صواريخ-العدوان-الإسرائيلي-وسط-مدينة-حمص-السورية--1085825162.html
إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص‎ السورية
إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص‎ السورية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي بالقرب من الملعب البلدي وسط مدينة حمص‎ السورية. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T22:15+0000
2024-02-06T23:15+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن "فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال ضحايا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل الذي تهدم بشكل شبه كامل جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء المدينة".‎من جانبه، قال مصدر عسكري سوري إنه "في حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".وفي وقت سابق، مساء أمس، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى للصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء الأراضي اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.وتفيد المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص أن نيرانا تندلع في هذه الأثناء من الجهة الريف الغربي للمدينة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء بدأت التحرك نحو المنطقة التي يرجح أن أحد الصواريخ قد سقط فيها وتسبب باشتعال النيران.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20240206/-مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-محافظة-حمص-1085824578.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حصري

إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص‎ السورية

22:15 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 23:15 GMT 06.02.2024)
© Sputnik . Laur Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Laur Hashem
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي بالقرب من الملعب البلدي وسط مدينة حمص‎ السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن "فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال ضحايا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل الذي تهدم بشكل شبه كامل جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء المدينة".‎
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎
21:41 GMT
من جانبه، قال مصدر عسكري سوري إنه "في حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".
وفي وقت سابق، مساء أمس، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى للصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء الأراضي اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.
وتفيد المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص أن نيرانا تندلع في هذه الأثناء من الجهة الريف الغربي للمدينة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء بدأت التحرك نحو المنطقة التي يرجح أن أحد الصواريخ قد سقط فيها وتسبب باشتعال النيران.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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