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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎
https://sputnikarabic.ae/20240206/-مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-محافظة-حمص-1085824578.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T21:41+0000
2024-02-06T21:49+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى للصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء الأراضي اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.وتفيد المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص أن نيرانا تندلع في هذه الأثناء من الجهة الريف الغربي للمدينة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء بدأت التحرك نحو المنطقة التي يرجح أن أحد الصواريخ قد سقط فيها وتسبب باشتعال النيران.
https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-ثان-هذه-الليلة-على-محيط-دمشق-1084542378.html
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أخبار سوريا اليوم, حمص, ريف حمص الشرقي
أخبار سوريا اليوم, حمص, ريف حمص الشرقي

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎

21:41 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 21:49 GMT 06.02.2024)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى للصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
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وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء الأراضي اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.
وتفيد المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص أن نيرانا تندلع في هذه الأثناء من الجهة الريف الغربي للمدينة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء بدأت التحرك نحو المنطقة التي يرجح أن أحد الصواريخ قد سقط فيها وتسبب باشتعال النيران.
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