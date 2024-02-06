https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-رفيع-المستوى-خلال-الحرب-على-غزة-1085824645.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى خلال الحرب على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى خلال الحرب على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط رفيع المستوى خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T21:42+0000

2024-02-06T21:42+0000

2024-02-06T21:42+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f7be1fcfdfd7830a1897aca11bed99.jpg

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر أو إعلان مقتل الرائد ديفيد شاكوري، نائب قائد الكتيبة 601، التابعة للواء 401 الهندسي.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرائد شاكوري (30 عاما) من مستوطنة رحوفوت، قد سقط قتيلا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة شمالي القطاع.وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن رد "حماس" على اقتراح صفقة "تبادل الأسرى" لقطر بين الحركة وإسرائيل معناه رفض مقترح الاتفاق.ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي - لم تسمه - أن رد حركة حماس على قطر بشأن الخطوط العريضة على صفقة تبادل أسرى بين تل أبيب والحركة يعني رفض المقترح، وقال إن مطالبة "حماس" بوقف كامل للحرب على قطاع غزة، يعني رفضا للمقترح، وإن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة "حماس"، على المقترحات التي تم التوصل إليهم في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.وقال رئيس الوزراء القطري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة:وأضاف: "نظرًا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ولكن الرد يدعونا للتفاؤل، وتم تسليمه للجانب الإسرائيلي".وكانت حركة حماس قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة. وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240206/مسؤولون-إسرائيليون-60-من-المساعدات-التي-تدخل-غزة-تذهب-إلى-حماس-1085814772.html

https://sputnikarabic.ae/20240206/متظاهرون-إسرائيليون-يغلقون-معبر-كرم-أبو-سالم-أمام-شاحنات-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1085814264.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

قطر

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر, أخبار مصر الآن