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https://sputnikarabic.ae/20240205/الأونروا-إسرائيل-تستهدف-شاحنة-مساعدات-إنسانية-متجهة-إلى-شمالي-غزة-1085765583.html
"الأونروا": إسرائيل تستهدف شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى شمالي غزة
"الأونروا": إسرائيل تستهدف شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى شمالي غزة
صرح مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الاثنين، باستهدف شاحنة مساعدات... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T14:13+0000
2024-02-05T14:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب وايت على منصة "إكس": "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة للضرب بنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد".يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى قطر لمناقشة التعاون بين دولة قطر والوكالة في المجال الإنساني في قطاع غزة.وشدد وزير الخارجية القطري على حرص بلاده على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.وقالت الوكالة، يوم الجمعة، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة.وزير خارجية قطر: تداعيات وقف تمويل الأونروا ستكون كارثيةيواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الأونروا-جزء-من-المشكلة-ونعمل-في-إسرائيل-على-إزالتها-من-غزة-1085736127.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, طوفان الأقصى, الأونروا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, طوفان الأقصى, الأونروا

"الأونروا": إسرائيل تستهدف شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى شمالي غزة

14:13 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرجل يرتدي سترة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة
رجل يرتدي سترة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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صرح مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الاثنين، باستهدف شاحنة مساعدات إنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي في أثناء انتقالها إلى شمالي غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب وايت على منصة "إكس": "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة للضرب بنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد".
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أكد أن دولة قطر ستواصل دعمها للوكالة، التي تضاعفت مسؤولياتها في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي الذي يمر به قطاع غزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى قطر لمناقشة التعاون بين دولة قطر والوكالة في المجال الإنساني في قطاع غزة.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: الأونروا جزء من المشكلة ونعمل في إسرائيل على إزالتها من غزة
أمس, 18:16 GMT
وشدد وزير الخارجية القطري على حرص بلاده على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.
وقالت الوكالة، يوم الجمعة، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة.
وزير خارجية قطر: تداعيات وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية
يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وقفة أمام مقر الأونروا في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
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3 فبراير, 16:28 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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