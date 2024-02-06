https://sputnikarabic.ae/20240206/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تستقبل-الجولة-الجديدة-لبلينكن-بتعميق-الإبادة-الجماعية-لشعبنا-1085792387.html

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستقبل الجولة الجديدة لبلينكن بتعميق الإبادة الجماعية لشعبنا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستقبل الجولة الجديدة لبلينكن بتعميق الإبادة الجماعية لشعبنا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "بشدة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين لليوم 123 على التوالي". 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T09:51+0000

2024-02-06T09:51+0000

2024-02-06T09:51+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077165003_28:0:1080:592_1920x0_80_0_0_4bfa075ffe807f160d237ecc4e40bce8.jpg

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن الحرب الإسرائيلية تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة".ونوه البيان، بأن "قوات الاحتلال دمرت - وفقا لتقديرات الأمم المتحدة - ما مقداره 70% من البنية التحتية في قطاع غزة، في ظل القصف المتواصل للمنطقة والأمطار الغزيرة والبرد القارس، بما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في صفوفهم، وغياب المياه الصالحة للشرب، وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والوقود، في تكثيف غير مسبوق لمظاهر الإبادة الجماعية كافة، حيث قصفت قوات الاحتلال قافلة مساعدات كانت في طريقها لشمال قطاع غزة، وفقاً لوكالة أونروا".وأعربت الوزارة، عن "إدانتها للتصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تستقبل الجولة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بتعميق الإبادة الجماعية للشعب واستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومواصلة تدمير قطاع غزة بحيث يصبح غير صالح للسكن".وطالبت الخارجية الفلسطينية، "مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته وتحرير حقوق شعب فلسطين بقوة القانون الدولي من براثن دولة الاحتلال"مؤكدة أن "الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع وتوفير المناخات المناسبة لحله بما يحقق أمن واستقرار المنطقة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240131/الإعلام-الإسرائيلي-يكشف-عن-بنود-خطة-نتنياهو-السرية-حول-غزة-ودولة-فلسطين-1085601366.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية