https://sputnikarabic.ae/20240206/الرئيس-الإيراني-إسرائيل-لا-يمكن-أن-تكون-صديقة-للمسلمين-ولن-تدعم-تنميتهم-أبدا-1085812425.html

الرئيس الإيراني: إسرائيل لا يمكن أن تكون صديقة للمسلمين ولن تدعم تنميتهم أبدا

الرئيس الإيراني: إسرائيل لا يمكن أن تكون صديقة للمسلمين ولن تدعم تنميتهم أبدا

شجب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، محاولات تطبيع العلاقات بين عدد من الدول الإسلامية وإسرائيل. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T15:13+0000

2024-02-06T15:13+0000

2024-02-06T15:13+0000

إبراهيم رئيسي

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082350928_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_c3969677c1b232a539d530db5c475139.jpg

وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في طهران، أمس الإثنين، إن "النظام الصهيوني المجرم، الذي يسعى دائما إلى تعطيل حركة المسلمين من خلال خلق الفتنة والتآمر، لا يمكن أبدا أن يكون صديقا للدول الإسلامية أو مهتما بنمو وتطور الأمم الإسلامية".واستنكر رئيسي تحرك بعض الدول الإسلامية لتطبيع العلاقات مع النظام الإسرائيلي، قائلا: "السؤال الكبير للأمة الإسلامية اليوم من بعض الدول الإسلامية، هو كيف لا تزال تحافظ على علاقاتها مع هذا النظام، على الرغم من هذا الكم من الإجرام والانتهاكات وقتل الأطفال من قبل النظام الصهيوني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240202/إعلام-مقتل-مستشار-إيراني-في-الضربة-الإسرائيلية-الأخيرة-على-دمشق-1085669722.html

إيران

أخبار إيران

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى