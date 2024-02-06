https://sputnikarabic.ae/20240206/السيسي-يؤكد-لبلينكن-أهمية-الدور-المحوري-لـالأونروا-في-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1085804912.html

السيسي يؤكد لبلينكن أهمية الدور المحوري لـ"الأونروا" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

السيسي يؤكد لبلينكن أهمية الدور المحوري لـ"الأونروا" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بأزمة غزة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T13:39+0000

2024-02-06T13:39+0000

2024-02-06T13:39+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0f/1071218535_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6732ec918ba5cdcf8ac8d6a8f12f6276.jpg

وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، أشار السيسي إلى ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة.وحسب بيان الرئاسة المصرية، نقل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.وأوضح البيان أن "اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع".وأكد الوزير الأمريكي حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع، مشيداً بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعتداء-على-الضفة-الغربية-جزء-من-حرب-الإبادة-الإسرائيلية-في-غزة-1085774518.html

https://sputnikarabic.ae/20240205/عباس-لوزير-الخارجية-الفرنسي-لا-يمكن-اقتطاع-شبر-من-أراضي-غزة-1085781609.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي