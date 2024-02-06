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https://sputnikarabic.ae/20240206/الطوارئ-الروسية-تعلن-إنشاء-مركز-لتدريب-رجال-الإطفاء-والإنقاذ-في-سوريا-1085813846.html
الطوارئ الروسية تعلن إنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء والإنقاذ في سوريا
الطوارئ الروسية تعلن إنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء والإنقاذ في سوريا
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية بأن الوزراة ستنشئ مركزًا لتدريب رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في سوريا. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T16:08+0000
2024-02-06T16:08+0000
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وجاء في بيان الخدمة: "تم التوقيع على الأمر المقابل من قبل الحكومة الروسية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقد أعلن ذلك وزير حالات الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، في 6 فبراير (شباط)".وأشار البيان إلى أنه يتم الآن تحديد موقع المركز المستقبلي، بالإضافة إلى ذلك سيقوم الجانب الروسي بتزويد سوريا بالآلات والمعدات المنتجة محليًا، والتي من المخطط استخدامها في تدريب رجال الإنقاذ السوريين واستخدامها عمليًا.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور بأن الجيش الروسي وزع مساعدات إنسانية لأهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا.كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن القوات الروسية بدأت عمليات نقل كميات من الأدوية الضرورية لكافة الأمراض من روسيا عبر قاعدتي حميميم والقامشلي، لتوفير الدواء لمئات المرضى المدنيين في محافظة الحسكة.
https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إنسانية-في-محافظة-دير-الزور-شرقي-سوريا-1085809716.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الطوارئ الروسية تعلن إنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء والإنقاذ في سوريا

16:08 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Maxim Bogadvidov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الطوارئ الروسية
وزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Maxim Bogadvidov
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية بأن الوزراة ستنشئ مركزًا لتدريب رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في سوريا.
وجاء في بيان الخدمة: "تم التوقيع على الأمر المقابل من قبل الحكومة الروسية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقد أعلن ذلك وزير حالات الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، في 6 فبراير (شباط)".
وتابع البيان أنه تمت مناقشة قضايا الشراكة الثنائية الواعدة في قسم الطوارئ مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى روسيا، بشار الجعفري".
وأشار البيان إلى أنه يتم الآن تحديد موقع المركز المستقبلي، بالإضافة إلى ذلك سيقوم الجانب الروسي بتزويد سوريا بالآلات والمعدات المنتجة محليًا، والتي من المخطط استخدامها في تدريب رجال الإنقاذ السوريين واستخدامها عمليًا.
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
14:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور بأن الجيش الروسي وزع مساعدات إنسانية لأهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا.
كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن القوات الروسية بدأت عمليات نقل كميات من الأدوية الضرورية لكافة الأمراض من روسيا عبر قاعدتي حميميم والقامشلي، لتوفير الدواء لمئات المرضى المدنيين في محافظة الحسكة.
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