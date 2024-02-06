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https://sputnikarabic.ae/20240206/المنتخب-الإيراني-يعترض-على-تعيين-حكم-كويتي-لمباراته-مع-قطر-1085805950.html
المنتخب الإيراني يعترض على تعيين حكم كويتي لمباراته مع قطر
المنتخب الإيراني يعترض على تعيين حكم كويتي لمباراته مع قطر
أعرب مدرب المنتخب الإيراني وأحد اللاعبين عن اعتراضهم الشديد لقرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، القاضي بتعيين حكم من دولة الكويت لإدارة مباراة... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T13:46+0000
2024-02-06T13:46+0000
العالم
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وقال مدرب المنتخب الإيراني، أمير قالنوي، في هذا الصدد: "عليكم توجيه الأسئلة للاتحاد الآسيوي نفسه، لماذا تم اختيار حكما كويتيا عربيا لمباراة فريق عربي آخر، هو قطر، لا نتوقع سوى العدالة واللعب النظيف"، مضيفا بالقول "أسأل المسؤولين عن سبب اتخاذهم مثل هذا القرار فيما يتعلق بالمنتخب الإيراني".وفي السياق نفسه، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" تصريحات لاعب الوسط الإيراني، سعيد عزت اللهي، الذي هاجم قرار اللجنة بالقول: "أنا مستغرب من تعيين حكم كويتي عربي لإدارة مباراتنا أمام قطر".وأبدى قالنوي وعزت اللهي تخوفهما من تعاطف الحكم الكويتي مع منتخب قطر خلال اللقاء المرتقب، والذي قد يحمل إيران لنهائي كأس آسيا، لأول مرة منذ قرابة 50 عاما.وتأهل المنتخب الإيراني إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام منتخب اليابان إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي بدور الثمانية من المسابقة.
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العالم

المنتخب الإيراني يعترض على تعيين حكم كويتي لمباراته مع قطر

13:46 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Aleksey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنتخب المغرب أمام المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا
منتخب المغرب أمام المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Aleksey Danichev
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أعرب مدرب المنتخب الإيراني وأحد اللاعبين عن اعتراضهم الشديد لقرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، القاضي بتعيين حكم من دولة الكويت لإدارة مباراة النصف النهائي المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وقال مدرب المنتخب الإيراني، أمير قالنوي، في هذا الصدد: "عليكم توجيه الأسئلة للاتحاد الآسيوي نفسه، لماذا تم اختيار حكما كويتيا عربيا لمباراة فريق عربي آخر، هو قطر، لا نتوقع سوى العدالة واللعب النظيف"، مضيفا بالقول "أسأل المسؤولين عن سبب اتخاذهم مثل هذا القرار فيما يتعلق بالمنتخب الإيراني".
وفي السياق نفسه، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" تصريحات لاعب الوسط الإيراني، سعيد عزت اللهي، الذي هاجم قرار اللجنة بالقول: "أنا مستغرب من تعيين حكم كويتي عربي لإدارة مباراتنا أمام قطر".
منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
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وأبدى قالنوي وعزت اللهي تخوفهما من تعاطف الحكم الكويتي مع منتخب قطر خلال اللقاء المرتقب، والذي قد يحمل إيران لنهائي كأس آسيا، لأول مرة منذ قرابة 50 عاما.
وتأهل المنتخب الإيراني إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام منتخب اليابان إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي بدور الثمانية من المسابقة.
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