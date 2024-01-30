https://sputnikarabic.ae/20240130/بالروح-والدم-نفديك-يا-فلسطين-جماهير-قطر-تهتف-لـالفدائي-بعد-خروجه-من-كأس-آسيا-فيديو-1085567028.html
"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"... جماهير قطر تهتف لـ"الفدائي" بعد خروجه من كأس آسيا... فيديو
"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"... جماهير قطر تهتف لـ"الفدائي" بعد خروجه من كأس آسيا... فيديو
نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، مقطع فيديو لتحية جماهيره للاعبي المنتخب الفلسطيني، عقب انتهاء مباراة البلدين في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2024، لكرة القدم... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T10:17+0000
2024-01-30T10:17+0000
2024-01-30T10:17+0000
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وحسم "العنابي" القطري المباراة بفوزه على نظيره "الفدائي" الفلسطيني 2-1 في المباراة، التي أقيمت يوم أمس الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، على استاد "البيت"، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب، الذي حصده في النسخة الماضية.وبحسب الفيديو، ردد مشجعو "العنابي" هتاف "أوه فلسطين" و"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، رافعين أعلام قطر وفلسطين، فيما اتجه لاعبو المنتخب الفلسطيني نحو المشجعين وبادلوهم التحية.وحظي منتخب فلسطين بدعم كبير من الجماهير القطرية والعربية الموجودة في الدوحة، خلال مشواره في البطولة، حيث تقام المباريات بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وحقق "الفدائي" تأهلًا تاريخيًا للدور الثاني بكأس آسيا في مشاركته الثالثة بعدما فاز على هونغ كونغ برباعية نظيفة وتعادل مع الإمارات 1-1 بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام إيران 1-4، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في البطولة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/لفتة-إنسانية-من-قطر-لفلسطين-في-افتتاح-بطولة-كأس-آسيا-2023-فيديو-1084933787.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, رياضة, منوعات
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, رياضة, منوعات
"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"... جماهير قطر تهتف لـ"الفدائي" بعد خروجه من كأس آسيا... فيديو
نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، مقطع فيديو لتحية جماهيره للاعبي المنتخب الفلسطيني، عقب انتهاء مباراة البلدين في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2024، لكرة القدم المقامة في الدوحة.
وحسم "العنابي" القطري المباراة بفوزه على نظيره "الفدائي" الفلسطيني 2-1 في المباراة، التي أقيمت يوم أمس الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، على استاد "البيت"، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب
، الذي حصده في النسخة الماضية.
وبحسب الفيديو، ردد مشجعو "العنابي" هتاف "أوه فلسطين" و"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، رافعين أعلام قطر وفلسطين، فيما اتجه لاعبو المنتخب الفلسطيني نحو المشجعين وبادلوهم التحية.
وحظي منتخب فلسطين بدعم كبير من الجماهير القطرية والعربية الموجودة في الدوحة، خلال مشواره في البطولة، حيث تقام المباريات بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحقق "الفدائي" تأهلًا تاريخيًا
للدور الثاني بكأس آسيا في مشاركته الثالثة بعدما فاز على هونغ كونغ برباعية نظيفة وتعادل مع الإمارات 1-1 بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام إيران 1-4، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في البطولة.