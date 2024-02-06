https://sputnikarabic.ae/20240206/تعرض-سفينة-شحن-بريطانية-لأضرار-جراء-هجوم-بمسيرة-غربي-الحديدة-في-اليمن-1085784679.html
تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن
تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن
تعرضت سفينة شحن بريطانية، اليوم الثلاثاء، لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T06:26+0000
2024-02-06T06:26+0000
2024-02-06T06:26+0000
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن، مشيرة إلى أن "السفينة البريطانية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20240205/حكومة-صنعاء-أمريكا-تكذب-فيما-يتصل-بالوضع-في-غزة-وفي-جنوب-البحر-الأحمر-1085747882.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن
تعرضت سفينة شحن بريطانية، اليوم الثلاثاء، لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن، مشيرة إلى أن "السفينة البريطانية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية
عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".
وأعلن البنتاغون
(وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".