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https://sputnikarabic.ae/20240205/حكومة-صنعاء-أمريكا-تكذب-فيما-يتصل-بالوضع-في-غزة-وفي-جنوب-البحر-الأحمر-1085747882.html
حكومة صنعاء: أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر
حكومة صنعاء: أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر
أكد حسين العزي، نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أن "استهداف السفن الأمريكية والبريطانية هو نتيجة لاحقة... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T10:40+0000
2024-02-05T10:40+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال العزي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر، والعالم يدرك أن واشنطن تكذب"، مؤكدا أن "الملاحة آمنة عبر البحر الأحمر ورغم العدوان على اليمن 9 سنوات، لم نمس بأمن الملاحة"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأوضح العزي أن "موقف اليمن هو منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على غزة"، مؤكدا "عدم التسامح مع أي يمني يتعاطف مع العدوان الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا".وأشار إلى أن "دول العالم تتفهم إطار الموقف اليمني جنوب البحر الأحمر المرتبط بالوضع في غزة"، مشيدا بالمواقف الداعمة لموقف اليمن في البحر الأحمر، منوها إلى أن صنعاء ستمضي إلى السلام مع كل محيطها.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20240205/15-غارة-أمريكية-بريطانية-على-محافظتي-الحديدة-وصعدة-وأنصار-الله-ترد-1085741738.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/أنصار-الله-الضربات-الأمريكية-البريطانية-لن-تحقق-أي-هدف-وقرار-دعمنا-لغزة-لن-يتأثر-بأي-هجوم-1085732133.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حكومة صنعاء: أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر

10:40 GMT 05.02.2024
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد حسين العزي، نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أن "استهداف السفن الأمريكية والبريطانية هو نتيجة لاحقة للعدوان على اليمن"، مشيرا إلى أن "عسكرة البحر الأحمر أمريكيًا وبريطانيًا هو المهدد لأمن الملاحة".
وقال العزي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر، والعالم يدرك أن واشنطن تكذب"، مؤكدا أن "الملاحة آمنة عبر البحر الأحمر ورغم العدوان على اليمن 9 سنوات، لم نمس بأمن الملاحة"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
وأوضح العزي أن "موقف اليمن هو منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على غزة"، مؤكدا "عدم التسامح مع أي يمني يتعاطف مع العدوان الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
15 غارة أمريكية بريطانية على محافظتي الحديدة وصعدة... و"أنصار الله" ترد
00:32 GMT
وأشار إلى أن "دول العالم تتفهم إطار الموقف اليمني جنوب البحر الأحمر المرتبط بالوضع في غزة"، مشيدا بالمواقف الداعمة لموقف اليمن في البحر الأحمر، منوها إلى أن صنعاء ستمضي إلى السلام مع كل محيطها.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
"أنصار الله": الضربات الأمريكية البريطانية لن تحقق أي هدف وقرار دعمنا لغزة لن يتأثر بأي هجوم
أمس, 15:49 GMT
فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".
وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".
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