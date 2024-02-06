https://sputnikarabic.ae/20240206/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-عودة-العلاقات-بين-الخرطوم-وإيران-تعزز-الأمن-والاستقرار-في-المنطقة-والعالم-1085824258.html

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": عودة العلاقات بين الخرطوم وإيران تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": عودة العلاقات بين الخرطوم وإيران تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

قال السياسي السوداني دكتور ربيع عبد العاطي، إن الزيارة التي قام بها وزير خارجية السودان إلى إيران تأتي في إطار إعادة العلاقات بين البلدين. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T21:41+0000

2024-02-06T21:41+0000

2024-02-06T21:43+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه من واجب السودان الآن أن يكون لديه علاقات متوازنة مع كل الدول في العالمين الإسلامي والعربي، وكذلك مع المجتمع الدولي خاصة وأن السودان الآن ليس له مصلحة في معاداة أي دولة من الدول، وأن لا تكون له علاقة مع أي دولة على حساب الدولة الأخرى ،وإنما لرعاية مصالح السودان.وأشار عبد العاطي إلى أن السودان عندما ينشأ علاقات مع كافة الدول وتكون هذه العلاقات متوازنة دون أن تكون ذات ضرر للسودان أو لا تضر أي من الدول، فإن ذلك سوف يسهم بالتأكيد في وجود السودان في المجتمع الإقليمي والمجتمع الإسلامي والدولي في آن واحد، وفي هذا الوقت بالذات الذي تضرب فيه الحرب البلاد وخاصة العاصمة الخرطوم.وتابع عبد العاطي: "العلاقات التي تقيمها الخرطوم يجب أن تكون مدخلا لكي ينال السودان التعاطف والتأييد من قبل دول الإقليم، وذلك حفاظا على الأمن والسلم والأمن الإقليمي العربي والإسلامي في آن واحد، نظرا لما تمثله مليشيات الدعم السريع من تهديد للأمن والاستقرار في عموم البلاد وفي عموم المنطقة العربية والإسلامية".وأكد السياسي السوداني: "عندما تكون هناك علاقات ودية بين السودان وبين محيطه العربي والإقليمي، فإن ذلك يساعد في أن يكون للسودان دور كبير جدا في إقرار السلم والأمن خاصة أن السودان له ثقل في العالم العربي والعالم الإسلامي".ولفت عبد العاطي إلى أن "الميليشيا التي تحارب داخل السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي، لها خطورتها، ولذا فإن إعادة العلاقات من جانب السودان مع إيران وزيارة وزير الخارجية لطهران تأتي من هذا المنطلق".وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيره السوداني، علي الصادق، أن إعادة فتح سفارات بلديهما تعد خطوة مهمة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال زيارة الصادق إلى طهران لإجراء محادثات رفيعة المستوى، تعد الأولى منذ إعلان السودان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن استعادة العلاقات مع إيران، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره السوداني، خلال اجتماعه معه أمس الاثنين، إن "وجود الوفد السوداني في طهران يظهر الإرادة الجادة لدى كبار المسؤولين السودانيين لتعزيز وتطوير العلاقات" مع إيران، وأضاف أن بلاده ملتزمة أيضا بتطوير العلاقات مع السودان.ونوه كذلك بتوفر الطاقات والتجارب القيمة في المجالات الصناعية والخدمات الهندسية والتقنية الحديثة والصحية والعلاجية لدى إيران، وكذلك استعدادها لنقل هذه التجارب بهدف توسيع وتطوير السودان.ومن ناحيته، أعرب وزير الخارجية السوداني علي الصادق، عن أسفه لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم في عام 2016، وأعرب عن رغبة بلاده الجادة في استعادة العلاقات الثنائية وتوسيعها.وأعلنت الحكومة السودانية، في أكتوبر 2023 استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20240202/برنامج-الأغذية-العالمي-الناس-يموتون-جوعا-في-السودان-1085681037.html

https://sputnikarabic.ae/20240202/برنامج-الأغذية-العالمي-الناس-يموتون-جوعا-في-السودان-1085681037.html

https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-السودان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-وفتح-السفارات-في-القريب-العاجل-1078854853.html

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حصري, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, إيران, أخبار إيران