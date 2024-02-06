https://sputnikarabic.ae/20240206/ما-خسائر-الإيكواس-بعد-خروج-ثلاث-دول-من-تحالف-الساحل-1085802870.html

ما خسائر "إيكواس" بعد خروج ثلاث دول من تحالف الساحل؟

ما خسائر "إيكواس" بعد خروج ثلاث دول من تحالف الساحل؟

ما خسائر الإيكواس بعد خروج ثلاث دول من تحالف الساحل؟

2024-02-06T12:29+0000

2024-02-06T12:29+0000

2024-02-06T12:29+0000

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وسابقًا، قالت وزارة الخارجية المالية، في بيان لها، إن "بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر أبلغت في بيان مشترك بتاريخ 28 يناير/ كانون الأول 2024، بقرار الانسحاب بشكل مشترك ودون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".وأوضحت أن هذا البيان المشترك، "يمثل إخطارا رسميا لمجموعة إيكواس، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات ذات الصلة".اقرأ أيضا - مالي تخطر "إيكواس" بقرار الانسحاب من المجموعة رسميانوهت المجموعة إلى أن "بوركينا فاسو والنيجر ومالي ستظل أعضاء مهمة في المجموعة، وتظل السلطة، عبر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي".وفي وقت سابق، قالت الدول المذكورة، في بيان مشترك، إنه "بعد 49 عامًا من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".وجاء في البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت "تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية". وأضاف أنه "استجابة لتوقعات ومصالح وتطلعات شعوبها، قررت بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر بسيادة كاملة، الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

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ما خسائر الإيكواس بعد خروج ثلاث دول من تحالف الساحل؟