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https://sputnikarabic.ae/20240128/النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-تقرر-الانسحاب-فورا-من-تكتل-إيكواس-1085506753.html
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقرر الانسحاب فورا من تكتل "إيكواس"
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقرر الانسحاب فورا من تكتل "إيكواس"
أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اليوم الأحد، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T14:26+0000
2024-01-28T14:26+0000
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وأشارت الدول المذكورة، في بيان مشترك، إلى أنه "بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".وأكد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية".ومطلع آب/ أغسطس الماضي، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240123/عملاق-إيكواس-الأفريقي-يريد-الانضمام-إلى-بريكس-1085312976.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي, بوركينا فاسو, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي, بوركينا فاسو, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقرر الانسحاب فورا من تكتل "إيكواس"

14:26 GMT 28.01.2024
© AFP 2023المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023
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أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اليوم الأحد، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وأشارت الدول المذكورة، في بيان مشترك، إلى أنه "بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".
وأكد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية".
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ومطلع آب/ أغسطس الماضي، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
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