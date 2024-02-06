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https://sputnikarabic.ae/20240206/مزارعو-إسبانيا-وبلغاريا-ينضمون-إلى-الحراك-الأوروبي-الجرارات-تشل-حركة-البلاد-صور-وفيديو--1085797844.html
مزارعو إسبانيا وبلغاريا ينضمون إلى الحراك الأوروبي.. الجرارات تشل حركة البلاد.. صور وفيديو
مزارعو إسبانيا وبلغاريا ينضمون إلى الحراك الأوروبي.. الجرارات تشل حركة البلاد.. صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام غربية بأن المزارعين في بلغاريا وإسبانيا نظموا احتجاجات للمطالبة بوقف استيراد الحبوب الأوكرانية، وإدارة أكثر كفاءة للقطاع الزراعي وتخصيص أموال... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T11:37+0000
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وذكر التلفزيون الوطني البلغاري بأن لجنة مبادرة المزارعين طالبت، يوم أمس الإثنين، باستقالة وزير الزراعة، كيريل فيتيف، وهدد المزارعون بالاحتجاجات.وبحسب القناة التليفزيونية، قام المزارعون الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل وتعديل السياسات في هذا المجال، بحظر حركة المرور على الطرق السريعة في برشلونة وتاراغونا وقشتالة لامانشا وفالنسيا وأراغون ولاريوخا ومورسيا ومناطق أخرى. تصويت... برأيك هل ينجح مزارعو أوروبا في "كبح جماح" حكوماتهم عن دعم كييف؟في الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بما في ذلك بسبب سياسات المفوضية الأوروبية. وفي الوقت نفسه، اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد استيراد البضائع الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية لمدة عام آخر، حتى يونيو/تموز 2025، وهو ما عارضه المنتجون الزراعيون من مختلف الدول الأوروبية.وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية هو تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية. وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات، خاصة في بروكسل.
https://sputnikarabic.ae/20240201/احتجاجات-غاضبة-ونيران-في-شوارع-عاصمة-الاتحاد-الأوروبي-المزارعون-يفرضون-كلمتهم-فيديو-1085646696.html
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العالم, بلغاريا, أخبار العالم الآن

مزارعو إسبانيا وبلغاريا ينضمون إلى الحراك الأوروبي.. الجرارات تشل حركة البلاد.. صور وفيديو

11:37 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 06.02.2024)
© AP Photo / Valentina Petrovaمتظاهر يحمل ملصقًا كتب عليه "هناك أموال لأوكرانيا، لكن لا يوجد أموال للزراعة" أثناء احتجاج المزارعين أمام وزارة الزراعة في صوفيا، الاثنين 5 فبراير 2024
متظاهر يحمل ملصقًا كتب عليه هناك أموال لأوكرانيا، لكن لا يوجد أموال للزراعة أثناء احتجاج المزارعين أمام وزارة الزراعة في صوفيا، الاثنين 5 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن المزارعين في بلغاريا وإسبانيا نظموا احتجاجات للمطالبة بوقف استيراد الحبوب الأوكرانية، وإدارة أكثر كفاءة للقطاع الزراعي وتخصيص أموال إضافية لهذه الصناعة.
وذكر التلفزيون الوطني البلغاري بأن لجنة مبادرة المزارعين طالبت، يوم أمس الإثنين، باستقالة وزير الزراعة، كيريل فيتيف، وهدد المزارعون بالاحتجاجات.

واستخدم المزارعون في منطقة فارنا، اليوم الثلاثاء، الجرارات لإغلاق الطريق السريع الرئيسي في منطقة فارنا-بورغاس، وفي منطقة بلوفديف، وعلى الطريق السريع بين صوفيا وفارنا، أشعل المتظاهرون النار في القش والحبوب على الطريق ثم سكبوا الحليب على النار.

وفي السياق نفسه، أفادت قناة "RTVE" الإسبانية بأن المزارعين الإسبان المحتجين على الجرارات أغلقوا الطرق في جميع أنحاء البلاد وسط أزمة في القطاع الزراعي الأوروبي.

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احتجاجات غاضبة ونيران في عاصمة الاتحاد الأوروبي.. المزارعون يفرضون كلمتهم.. فيديو
1 فبراير, 13:13 GMT
وبحسب القناة التليفزيونية، قام المزارعون الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل وتعديل السياسات في هذا المجال، بحظر حركة المرور على الطرق السريعة في برشلونة وتاراغونا وقشتالة لامانشا وفالنسيا وأراغون ولاريوخا ومورسيا ومناطق أخرى.

ووعد المزارعون بمواصلة حصار الطرق خلال الأيام المقبلة إذا لم تسمع الحكومة مطالبهم.

تصويت... برأيك هل ينجح مزارعو أوروبا في "كبح جماح" حكوماتهم عن دعم كييف؟
في الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بما في ذلك بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد استيراد البضائع الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية لمدة عام آخر، حتى يونيو/تموز 2025، وهو ما عارضه المنتجون الزراعيون من مختلف الدول الأوروبية.
وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية هو تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية. وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات، خاصة في بروكسل.
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