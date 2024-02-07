https://sputnikarabic.ae/20240207/أمين-سر-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-ينفي-اجتماعه-مع-مسؤولين-أمنيين-إسرائيليين-1085832600.html

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ينفي اجتماعه مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ينفي اجتماعه مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماعه بمسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار بينهم رئيس جهاز... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T09:13+0000

2024-02-07T09:13+0000

2024-02-07T09:13+0000

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وأعرب الشيخ، لوكالة أنباء العالم العربي، عن "استغرابه من نشر تفاصيل غير حقيقية"، قائلا: "لم تحدث ولم يتم اللقاء مع المذكورين في أي مكان".وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إن "الشيخ عقد اجتماعا سريا مع رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان".وقالت القناة، إن "اللقاء عقد في تل أبيب وتركز حول منع اشتعال الضفة الغربية، والعمل بشكل مشترك على تهدئة الأجواء قبل حلول شهر رمضان"، مشيرة إلى أن "اللقاء لم يتناول قضية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية". ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240207/تقارير-حماس-تقترح-خطة-من-ثلاث-مراحل-مدتها-135-يوما-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1085830926.html

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