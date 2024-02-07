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https://sputnikarabic.ae/20240207/الخارجية-الفلسطينية-الفشل-الدولي-مستمر-بعدم-إجبار-إسرائيل-رفع-الحواجز-في-الضفة-الغربية-1085836060.html
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي مستمر بعدم إجبار إسرائيل رفع الحواجز في الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي مستمر بعدم إجبار إسرائيل رفع الحواجز في الضفة الغربية
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "أسفها لفشل المجتمع الدولي الشامل، الذي لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T11:04+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الفشل يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح الطرق ورفع الحواجز أمام حركة المركبات، والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".وأوضحت أن "هذا الفشل الدولي يؤدي أيضا، يوميا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين".ولفت البيان، إلى أن "إغلاق الطرق الرئيسية ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر، كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية للتنكيل بالفلسطينيين وكسر إرادتهم، بالصمود والبقاء في أرض وطنهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240207/تقارير-حماس-تقترح-خطة-من-ثلاث-مراحل-مدتها-135-يوما-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1085830926.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي مستمر بعدم إجبار إسرائيل رفع الحواجز في الضفة الغربية

11:04 GMT 07.02.2024
© AP Photo / Amr Nabilوزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "أسفها لفشل المجتمع الدولي الشامل، الذي لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الفشل يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح الطرق ورفع الحواجز أمام حركة المركبات، والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن "هذا الفشل الدولي يؤدي أيضا، يوميا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين".
ولفت البيان، إلى أن "إغلاق الطرق الرئيسية ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر، كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية للتنكيل بالفلسطينيين وكسر إرادتهم، بالصمود والبقاء في أرض وطنهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
تقارير: "حماس" تقترح خطة من ثلاث مراحل مدتها 135 يوما لإنهاء الحرب في قطاع غزة
08:33 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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