https://sputnikarabic.ae/20240207/السعودية-لا-علاقات-دبلوماسية-مع-إسرائيل-ما-لم-يتم-الاعتراف-بفلسطين-مستقلة-1085825719.html
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بفلسطين مستقلة
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بفلسطين مستقلة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت الولايات المتحدة أنه لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T00:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وأوضحت الخارجية السعودية أن ذلك جاء في ضوء "المناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن".وأشار البيان إلى أن المملكة "تؤكد أن موقفها كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".
https://sputnikarabic.ae/20201201/تقيم-علاقة-مع-إسرائيل-لمصلحة-فلسطين-قطر-تجدد-موقفها-من-دولة-مستقلة-عاصمتها-القدس-1047364294.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بفلسطين مستقلة
00:27 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 00:40 GMT 07.02.2024)
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت الولايات المتحدة أنه لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضحت الخارجية السعودية أن ذلك جاء في ضوء "المناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن".
وأشار البيان إلى أن المملكة "تؤكد أن موقفها كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".