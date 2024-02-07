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https://sputnikarabic.ae/20240207/حزب-الله-يقصف-9-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085825977.html
"حزب الله" يقصف 9 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يقصف 9 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T02:24+0000
2024-02-07T02:24+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان له إن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) "قصفوا أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ثكنة راميم (هونين) بصاروخَي بركان، وقصفوا تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم (هونين)، وموقع المرج وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعية، ومقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".وأشار البيان إلى قصف "موقع رويسات العلم، وموقع الرمتا، وموقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، واستهدفوا التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي القطاع الغربي قصفوا انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق 1 وتم إصابته إصابة مباشرة".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 14 موقعًا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث "قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفرشوبا، وحولا، وراشيا الفخار، وبلدة كفركلا وكفرحمام، وباب ثنية، وقصف في القطاع الأوسط بلدة راميا، وفي القطاع الغربي قصف بلدات مروحين، والناقورة، ومروحين، وجبل بلاط، وطيرحرفا".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240205/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-3-من-عناصره-على-الحدود-الإسرائيلية-1085749861.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

"حزب الله" يقصف 9 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

02:24 GMT 07.02.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان له إن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) "قصفوا أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ثكنة راميم (هونين) بصاروخَي بركان، وقصفوا تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم (هونين)، وموقع المرج وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعية، ومقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل 3 من عناصره على الحدود الإسرائيلية
5 فبراير, 11:43 GMT
وأشار البيان إلى قصف "موقع رويسات العلم، وموقع الرمتا، وموقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، واستهدفوا التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي القطاع الغربي قصفوا انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق 1 وتم إصابته إصابة مباشرة".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 14 موقعًا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث "قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفرشوبا، وحولا، وراشيا الفخار، وبلدة كفركلا وكفرحمام، وباب ثنية، وقصف في القطاع الأوسط بلدة راميا، وفي القطاع الغربي قصف بلدات مروحين، والناقورة، ومروحين، وجبل بلاط، وطيرحرفا".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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