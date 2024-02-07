https://sputnikarabic.ae/20240207/زوجة-نتنياهو-تواجه-سؤالا-محرجا-بعد-خروجها-من-المحكمة-فيديو---1085848811.html
زوجة نتنياهو تواجه سؤالا محرجا بعد خروجها من المحكمة... فيديو
زوجة نتنياهو تواجه سؤالا محرجا بعد خروجها من المحكمة... فيديو
مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام محكمة تأديبية في القضية رقم 1000، بشبهة تلقي رشاوى بتهمة الفساد، وواجهت بعد انتهاء الجلسة... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T14:48+0000
2024-02-07T14:48+0000
2024-02-07T14:59+0000
أخبار سارة نتنياهو
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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسارة نتنياهو في أثناء خروجها من المحكمة وهي تواجه أسئلة الصحفيين.وسألها الصحفي عن ترميم مسبح منزلها الخاص في قيساريا، خلال الحرب، لترد سارة نتنياهو: "لا داعي لمثل هذه التفاهات، هناك حدود، ليس هناك ترميم وليس في خضم الحرب، في خضم الحرب هناك أمور أخرى نهتم بها". ثم سألها الصحفي: "ماذا بالنسبة لعائلات المختطفين، قلت لهم ألا يتكلموا؟ ألم تقولي لهم ممنوع أن يتظاهروا؟".لترد سارة : "يا لها من أكاذيب، وهذه تفاهات أنت تتفوه بها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سارة نتنياهو, اسرائيل, العالم العربي, نادي الفيديو
أخبار سارة نتنياهو, اسرائيل, العالم العربي, نادي الفيديو
زوجة نتنياهو تواجه سؤالا محرجا بعد خروجها من المحكمة... فيديو
14:48 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 14:59 GMT 07.02.2024)
مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام محكمة تأديبية في القضية رقم 1000، بشبهة تلقي رشاوى بتهمة الفساد، وواجهت بعد انتهاء الجلسة مباشرة أسئلة الصحفيين عن مواضيع محرجة لها.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسارة نتنياهو في أثناء خروجها من المحكمة وهي تواجه أسئلة الصحفيين.
وسألها الصحفي عن ترميم مسبح منزلها الخاص في قيساريا، خلال الحرب، لترد سارة نتنياهو: "لا داعي لمثل هذه التفاهات، هناك حدود، ليس هناك ترميم وليس في خضم الحرب، في خضم الحرب هناك أمور أخرى نهتم بها".
ثم سألها الصحفي: "ماذا بالنسبة لعائلات المختطفين
، قلت لهم ألا يتكلموا؟ ألم تقولي لهم ممنوع أن يتظاهروا؟".
لترد سارة : "يا لها من أكاذيب، وهذه تفاهات أنت تتفوه بها".