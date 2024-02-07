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الدفاع الألمانية: وصلنا إلى أقصى حد ممكن لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
الدفاع الألمانية: وصلنا إلى أقصى حد ممكن لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، آرني كولاتز، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء في البلاد بأن ألمانيا في الوقت الحالي، لا تملك مرافق الإنتاج... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T14:27+0000
2024-02-07T14:28+0000
أخبار ألمانيا
كييف
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وأوضح كولاتز عندما سئل عن وجود إمكانية للحكومة أن تبرم عدة اتفاقيات إطارية أخرى مع صناعة الدفاع الألمانية لزيادة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن كل ما كان يمكن القيام به في ألمانيا قد استنفد بالفعل، بما في ذلك في سياق الصناعة في الوقت الحالي، بالطبع، يمكننا إبرام المزيد من الاتفاقيات (الإطارية) إذا تمت زيادة القدرات الإنتاجية، ولكن وفقا للاحتياجات الحالية، نحن في حدود ما هو ممكن".في الوقت نفسه، اعترف كولاتز بأنه "بغض النظر عن مدى الحزن الذي قد يبدو عليه الأمر"، لكن احتياجات أوكرانيا من الذخائر كبيرة جدا".وأضاف كولاتز أن الصناعة الألمانية لديها ضمانات بقبول جميع منتجاتها.وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
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أخبار ألمانيا, كييف
أخبار ألمانيا, كييف

الدفاع الألمانية: وصلنا إلى أقصى حد ممكن لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

14:27 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 14:28 GMT 07.02.2024)
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علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، آرني كولاتز، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء في البلاد بأن ألمانيا في الوقت الحالي، لا تملك مرافق الإنتاج لإبرام اتفاقيات إطارية إضافية مع الصناعة بشأن توريد المزيد من الذخيرة لأوكرانيا.
وأوضح كولاتز عندما سئل عن وجود إمكانية للحكومة أن تبرم عدة اتفاقيات إطارية أخرى مع صناعة الدفاع الألمانية لزيادة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن كل ما كان يمكن القيام به في ألمانيا قد استنفد بالفعل، بما في ذلك في سياق الصناعة في الوقت الحالي، بالطبع، يمكننا إبرام المزيد من الاتفاقيات (الإطارية) إذا تمت زيادة القدرات الإنتاجية، ولكن وفقا للاحتياجات الحالية، نحن في حدود ما هو ممكن".
في الوقت نفسه، اعترف كولاتز بأنه "بغض النظر عن مدى الحزن الذي قد يبدو عليه الأمر"، لكن احتياجات أوكرانيا من الذخائر كبيرة جدا".
وأضاف كولاتز أن الصناعة الألمانية لديها ضمانات بقبول جميع منتجاتها.
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وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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