https://sputnikarabic.ae/20240207/مقتل-7-مدنيين-وإصابة-13-آخرين-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-مدينة-حمص-1085832069.html

مقتل 7 مدنيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص

مقتل 7 مدنيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص

قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، إن 7 مدنيين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي على المدينة، فجر اليوم الأربعاء، فيما أصيب 13 آخرين بإصابات متفاوتة... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T08:42+0000

2024-02-07T08:42+0000

2024-02-07T08:42+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأضاف المراسل أن "فرق الدفاع المدني أنهت، صباح اليوم، أعمال انتشال الضحايا والمصابين العالقين تحت أنقاض البناء الذي انهار في شارع الحمراء، خلف الملعب البلدي وسط المدينة، جراء العدوان الإسرائيلي".وتم نقل 13 مصابا إلى مستشفيات حمص لتلقي العلاج فيما بلغت حصيلة القتلى 7 أشخاص بينهم امرأة.وواصلت الآليات التابعة لمحافظة حمص إزالة الأنقاض وإعادة فتح الطرق التي أغلقت،فجر اليوم الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي.وكان مراسل "سبوتنيك" في حمص، قد أفاد فجر اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن سلاح الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو - أرض" من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.وأفادت المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.من جانبه، قال مصدر عسكري سوري، إنه "في حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي، عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس (لبنان)، مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص‎ السورية

https://sputnikarabic.ae/20240207/مراسلة-سبوتنيك-مقتل-4-جنود-من-الجيش-السوري-في-هجوم-إرهابي-قرب-الحدود-الأردنية-1085831132.html

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