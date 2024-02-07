https://sputnikarabic.ae/20240207/يجب-منعه-بأي-ثمن-تحذير-أممي-من-هجوم-إسرائيلي-بري-على-رفح-1085827822.html

"يجب منعه بأي ثمن"... تحذير أممي من هجوم إسرائيلي بري على رفح

"يجب منعه بأي ثمن"... تحذير أممي من هجوم إسرائيلي بري على رفح

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الثلاثاء، بأن "أي تحرك من إسرائيل، لتوسيع عمليتها البرية في غزة، لتشمل مدينة رفح المكتظة جنوبي القطاع، قد... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T06:47+0000

2024-02-07T06:47+0000

2024-02-07T06:47+0000

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

مصر

أخبار مصر الآن

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055498_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_1b6ffa982f2c8e451145eaf4f9583d99.jpg

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، عن المتحدث باسم المكتب، ينس لاركيه، قوله إنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب".وأوضح البيان، أن "ذلك يأتي في الوقت الذي أشار فيه مكتب الشؤون الإنسانية إلى زيادة الضربات على محافظة رفح، يومي الأحد والاثنين (الماضيين)، بينما يواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى رفح بمن فيهم الكثير ممن فروا من القتال العنيف في خان يونس".ولفت بيان المكتب إلى أن "هذا النزوح أدى لزيادة عدد سكان رفح إلى خمسة أمثال، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، محذرا من أن "الأعمال القتالية المكثفة في رفح، في ظل هذا الوضع يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك".وآثار مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أمام الجانب المصري، إمكانية القيام بنشاط عسكري في رفح على أراضي قطاع غزة.وذكرت قناة "آي نيوز 24"، في تقرير لها، أن "رفح هي المرحلة التالية من المعركة بعد انتهاء العمليات في منطقة خان يونس، التي يقيم فيها حاليا 1.2 مليون من سكان قطاع غزة، وفقا للتقديرات"، مشيرة إلى أن "المصريين أعربوا أمام إسرائيل، عن قلقهم من أن أعدادا كبيرة من سكان قطاع غزة سوف تتسلل إلى أراضيهم نتيجة القتال".وقالت مصادر إسرائيلية إنه "سيتم إجلاء سكان قطاع غزة من منطقة رفح، قبل بدء العمليات العسكرية في المنطقة".وأضاف التقرير: "في إسرائيل يدرسون أيضا، إمكانية السماح بعودة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله، وربما النساء والأطفال فقط في البداية. وأما الجانب الآخر الذي تتم دراسته، هو إخلاء السكان من رفح إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام بالقرب من الحدود مع مصر، بما يقلل من مخاوفها".وأجرت إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، نقاشات مع مصر، بشكل أساسي مع المستويات العاملة حول قضية اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، لأن إسرائيل ترى في مصر الجهة الأهم في اليوم التالي، ولأن مصر هي بوابة الدخول والخروج الوحيدة إلى غزة، وأيضا كجهة مؤثرة وهامة في العالم العربي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد قال الاثنين الماضي، إن "الكتيبة الأخيرة لخان يونس سيتم القضاء عليها قريبا"، مضيفا أن "الهدف القادم في الحرب هو رفح"، مشيرا إلى أن "قيادة حماس والسنوار في حالة فرار".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الألمانية-خطة-إسرائيل-لشن-عمليات-عسكرية-في-رفح-ستودي-بضحايا-مدنيين-1085705144.html

https://sputnikarabic.ae/20240205/شاورما-حسن-وسط-مخيمات-النازحين-مبادرة-تعيد-بعض-الحياة-في-رفح-جنوب-قطاع-غزة-1085763557.html

https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لعملية-عسكرية-في-رفح-وقلق-مصري-من-النزوح-إلى-سيناء-1085785209.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم