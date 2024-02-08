https://sputnikarabic.ae/20240208/أنصار-الله-عدوان-أمريكي-بريطاني-يستهدف-مديرية-الصليف-غربي-اليمن-1085874155.html

"أنصار الله": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية الصليف غربي اليمن

"أنصار الله": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية الصليف غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف غربي اليمن". 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T13:23+0000

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وقالت قناة "المسيرة"، في نبأ عاجل، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الظبرة في رأس عيسى بمديرية الصليف غربي البلاد".يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف سفينتي "ستار ناسيا" و"مورنينغ تايد" بالصواريخ، مؤكدةً أن "الإصابة دقيقةً"، متوعدةً بـ"تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تدمير زورقين مُسيرين مفخخين تابعين للجماعة، قالت إنهما كانا يشكلان تهديدًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت الجماعة اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240205/حكومة-صنعاء-أمريكا-تكذب-فيما-يتصل-بالوضع-في-غزة-وفي-جنوب-البحر-الأحمر-1085747882.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي