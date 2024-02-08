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إيران: القصف الأمريكي الجديد في العراق دليل انتهاك السيادة الوطنية ومخالف للقوانين الدولية
إيران: القصف الأمريكي الجديد في العراق دليل انتهاك السيادة الوطنية ومخالف للقوانين الدولية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدة العمل الإرهابي الأمريكي داخل الأراضي العراقية، والذي أدّى إلى استشهاد عدد من المقاومين من ضمنهم أبو باقر... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T15:30+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "هذا العمل دليل لإرهاب الحكومة الأمريكية وانتهاك للسيادة الوطنية ووحدة العراق ومخالف للقوانين الدولية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني أن "العمل العدائي الأمريكي استمرار للدعم الأمريكي الكامل للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "استمرار المغامرات الأمريكية يهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.وجاء في بيان لقيس الخزعلي، الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير (شباط) الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".واتهمت واشنطن ما أسمتهم الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.
https://sputnikarabic.ae/20240208/خبراء-إنهاء-مهمة-قوات-التحالف-في-العراق-أصبحت-ملحة-بعد-اغتيال-واشنطن-لأحد-قادة-الحشد-الشعبي-1085870571.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: القصف الأمريكي الجديد في العراق دليل انتهاك السيادة الوطنية ومخالف للقوانين الدولية

15:30 GMT 08.02.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدة العمل الإرهابي الأمريكي داخل الأراضي العراقية، والذي أدّى إلى استشهاد عدد من المقاومين من ضمنهم أبو باقر الساعدي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "هذا العمل دليل لإرهاب الحكومة الأمريكية وانتهاك للسيادة الوطنية ووحدة العراق ومخالف للقوانين الدولية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن "العمل العدائي الأمريكي استمرار للدعم الأمريكي الكامل للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "استمرار المغامرات الأمريكية يهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي".
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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.
وجاء في بيان لقيس الخزعلي، الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.
من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير (شباط) الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".
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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".
واتهمت واشنطن ما أسمتهم الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.
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