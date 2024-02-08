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الجيش العراقي: "التحالف الدولي" تحول إلى عامل عدم استقرار لبلادنا
الجيش العراقي: "التحالف الدولي" تحول إلى عامل عدم استقرار لبلادنا
قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، إن "القوات الأمريكية تكرر ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T08:37+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، صباح اليوم الخميس، عن اللواء يحيى رسول، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم في بلاده، حيث استهدفت سيارة تقل قياديين اثنين في "الحشد الشعبي" في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.وأوضح رسول في بيان عسكري أن هذا الإقدام جاء من خلال توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء بغداد، بصورة لا تكترث لحياة المدنيين العراقيين وللقوانين الدولية.وشدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن "الولايات المتحدة تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرا إلى أنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء الشعب العراقي والأخطر من ذلك، أن التحالف الدولي يتجاوز الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على الأرض العراقية".وأفاد يحيى رسول بأن المسار الأمريكي يدفع بالحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي، موضحا أنه تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، كما يهدد بجرّ بلاده إلى دائرة الصراع.فيما نوه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأنه "لا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو تحسين المحداوي، في بيان: "نبارك للأمة الإسلامية، وشعبنا العراقي، ارتقاء القائد الكبير، الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إلى جنات النعيم، ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين في قافلة النور، إثر قصف قوات الاحتلال الأمريكي في بغداد".وجاء في بيان لقيس الخزعلي الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".واتهمت واشنطن ما أسمتهم الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش العراقي: "التحالف الدولي" تحول إلى عامل عدم استقرار لبلادنا

08:37 GMT 08.02.2024
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Photo / Iraqi Security Cell
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قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، إن "القوات الأمريكية تكرر ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، صباح اليوم الخميس، عن اللواء يحيى رسول، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم في بلاده، حيث استهدفت سيارة تقل قياديين اثنين في "الحشد الشعبي" في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.
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أمس, 20:14 GMT
وأوضح رسول في بيان عسكري أن هذا الإقدام جاء من خلال توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء بغداد، بصورة لا تكترث لحياة المدنيين العراقيين وللقوانين الدولية.
وشدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن "الولايات المتحدة تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرا إلى أنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء الشعب العراقي والأخطر من ذلك، أن التحالف الدولي يتجاوز الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على الأرض العراقية".
وأفاد يحيى رسول بأن المسار الأمريكي يدفع بالحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي، موضحا أنه تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، كما يهدد بجرّ بلاده إلى دائرة الصراع.
فيما نوه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأنه "لا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات".
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6 فبراير, 11:40 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.
وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو تحسين المحداوي، في بيان: "نبارك للأمة الإسلامية، وشعبنا العراقي، ارتقاء القائد الكبير، الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إلى جنات النعيم، ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين في قافلة النور، إثر قصف قوات الاحتلال الأمريكي في بغداد".
وجاء في بيان لقيس الخزعلي الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.
من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".
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5 فبراير, 22:33 GMT
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".
واتهمت واشنطن ما أسمتهم الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.
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