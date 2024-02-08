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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/الاتحاد-الأوروبي-يواجه-مشاكل-كبيرة-في-فرض-العقوبات-ضد-روسيا-1085871720.html
الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعترف بمواجهة صعوبات خطيرة في فرض العقوبات ضد روسيا، وذلك نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:38+0000
2024-02-08T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن الدبلوماسي لم يذكر اسمه: "كانت هناك "مشاكل كبيرة" في فرض العقوبات، بما في ذلك الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة".وأضاف المصدر أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات.وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تستخدم-معدات-كانت-في-المتحف-1085870145.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا

12:38 GMT 08.02.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعترف بمواجهة صعوبات خطيرة في فرض العقوبات ضد روسيا، وذلك نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن الدبلوماسي لم يذكر اسمه: "كانت هناك "مشاكل كبيرة" في فرض العقوبات، بما في ذلك الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة".
وأضاف المصدر أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات.
القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف
12:18 GMT
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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