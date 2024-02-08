https://sputnikarabic.ae/20240208/الاتحاد-الأوروبي-يواجه-مشاكل-كبيرة-في-فرض-العقوبات-ضد-روسيا-1085871720.html
الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعترف بمواجهة صعوبات خطيرة في فرض العقوبات ضد روسيا، وذلك نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:38+0000
2024-02-08T12:38+0000
2024-02-08T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن الدبلوماسي لم يذكر اسمه: "كانت هناك "مشاكل كبيرة" في فرض العقوبات، بما في ذلك الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة".وأضاف المصدر أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات.وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تستخدم-معدات-كانت-في-المتحف-1085870145.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعترف بمواجهة صعوبات خطيرة في فرض العقوبات ضد روسيا، وذلك نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن الدبلوماسي لم يذكر اسمه: "كانت هناك "مشاكل كبيرة" في فرض العقوبات، بما في ذلك الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة".
وأضاف المصدر أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات.
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.