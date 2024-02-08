https://sputnikarabic.ae/20240208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قيادي-في-حزب-الله-المسؤول-عن-إطلاق-الصواريخ-على-كريات-شمونة-1085883791.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "حزب الله" المسؤول عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "حزب الله" المسؤول عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الذي استهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي قضى على قائد إقليم في "حزب الله"، مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة"، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي في معسكر "البطل" في كريات شمونة.وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
https://sputnikarabic.ae/20240208/مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-في-مدينة-النبطية-جنوبي-لبنان-1085882097.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "حزب الله" المسؤول عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الذي استهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي قضى على قائد إقليم في "حزب الله"، مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة"، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي في معسكر "البطل" في كريات شمونة.
وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".
وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.