https://sputnikarabic.ae/20240208/مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-في-مدينة-النبطية-جنوبي-لبنان-1085882097.html
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستهداف حافلة من قبل مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوبي لبنان. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T15:28+0000
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ووفقا لقناة "الميادين" اللبنانية، فإن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية".وفي وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بـ"خرق الطيران الحربي المعادي للأجواء الجنوبية، خاصة فوق صور والناقورة. كما حلّق دائريًا فوق البحر متوجهًا شمالًا، فيما حلقت طائرات استطلاعية على علوٍ منخفض وبكثافة فوق ساحل صور والقليلة وقرى صريفا، بافليه، دبعال، أرزون في قضاء صور".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، تعرضت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنه رد "بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
https://sputnikarabic.ae/20240208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مقرات-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1085865678.html
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لبنان, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستهداف حافلة من قبل مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوبي لبنان.
ووفقا لقناة "الميادين" اللبنانية، فإن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية".
وفي وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بـ"خرق الطيران الحربي المعادي للأجواء الجنوبية، خاصة فوق صور والناقورة. كما حلّق دائريًا فوق البحر متوجهًا شمالًا، فيما حلقت طائرات استطلاعية على علوٍ منخفض وبكثافة فوق ساحل صور والقليلة وقرى صريفا، بافليه، دبعال، أرزون في قضاء صور".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، تعرضت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنه رد "بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش "إصابة 3 جنود أحدهم بجروح بالغة، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، باتجاه مناطق في شمال إسرائيل".
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".
وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة، بالأسلحة الصاروخية المناسبة.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.