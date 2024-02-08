عربي
بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينية
https://sputnikarabic.ae/20240208/تقرير-السعودية-تستضيف-قمة-عربية-حول-إصلاح-السلطة-الفلسطينية-في-اليوم-التالي-للحرب-1085866247.html
تقرير: السعودية تستضيف قمة عربية حول إصلاح السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب
تقرير: السعودية تستضيف قمة عربية حول إصلاح السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب
تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، "لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة". 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T11:11+0000
2024-02-08T11:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن اثنين من الدبلوماسيين العرب الكبار، قولهما إن "القمة ستناقش أيضا مبادرات لما تم تسميته في اليوم التالي لإنهاء الحرب"، مشيرين إلى "مشاركة وزراء خارجية خمس دول فقط في منطقة الشرق الأوسط".ووفقا للدبلوماسيين: "سيحضر الاجتماع غير المعلن ممثل عن السلطة الفلسطينية، ومصر والأردن والإمارات وقطر"، مؤكدين أن "الخطوات نحو مسار لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية في نهاية المطاف كانت أحد الشروط التي يتعين على إسرائيل تنفيذها، حتى تتمكن الدول المشاركة من تعزيز الإندماج الإقليمي وجهود إعادة إعمار غزة".وقال أحد الدبلوماسيين العرب إن "السلطة الفلسطينية ستحتاج أيضاً إلى طلب المساعدة علناً من الدول الخمس المشاركة التي أعربت عن استعدادها للتعاون في مثل هذا المسعى، ولكن لا يمكن أن تأتي من إسرائيل. علاوة على ذلك، يجب أن تكون المبادرة محددة بسقف زمني حتى تتمكن في نهاية المطاف من إقامة دولة فلسطينية".وأضاف أن "اجتماع الخميس الموسع سيركز بشكل أكبر على إصلاح السلطة الفلسطينية والاستفادة من نفوذ قطر على حماس التي ستتمكن من البقاء بشكل ما، ولكنها لن تكون جزءًا من الحكم".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240207/السعودية-لا-علاقات-دبلوماسية-مع-إسرائيل-ما-لم-يتم-الاعتراف-بفلسطين-مستقلة-1085825719.html
https://sputnikarabic.ae/20240207/أمريكا-حصلت-على-رد-إيجابي-من-السعودية-وإسرائيل-لمواصلة-المحادثات-حول-التطبيع-1085828206.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
السعودية
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9be966a707de9085262015937e639eb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار قطر اليوم, قطر, حركة حماس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار قطر اليوم, قطر, حركة حماس, العالم العربي

تقرير: السعودية تستضيف قمة عربية حول إصلاح السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب

11:11 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 08.02.2024)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، "لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن اثنين من الدبلوماسيين العرب الكبار، قولهما إن "القمة ستناقش أيضا مبادرات لما تم تسميته في اليوم التالي لإنهاء الحرب"، مشيرين إلى "مشاركة وزراء خارجية خمس دول فقط في منطقة الشرق الأوسط".
ووفقا للدبلوماسيين: "سيحضر الاجتماع غير المعلن ممثل عن السلطة الفلسطينية، ومصر والأردن والإمارات وقطر"، مؤكدين أن "الخطوات نحو مسار لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية في نهاية المطاف كانت أحد الشروط التي يتعين على إسرائيل تنفيذها، حتى تتمكن الدول المشاركة من تعزيز الإندماج الإقليمي وجهود إعادة إعمار غزة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة
أمس, 00:27 GMT
وقال أحد الدبلوماسيين العرب إن "السلطة الفلسطينية ستحتاج أيضاً إلى طلب المساعدة علناً من الدول الخمس المشاركة التي أعربت عن استعدادها للتعاون في مثل هذا المسعى، ولكن لا يمكن أن تأتي من إسرائيل. علاوة على ذلك، يجب أن تكون المبادرة محددة بسقف زمني حتى تتمكن في نهاية المطاف من إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن "اجتماع الخميس الموسع سيركز بشكل أكبر على إصلاح السلطة الفلسطينية والاستفادة من نفوذ قطر على حماس التي ستتمكن من البقاء بشكل ما، ولكنها لن تكون جزءًا من الحكم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
أمريكا: حصلنا على "رد إيجابي" من السعودية وإسرائيل لمواصلة محادثات التطبيع
أمس, 06:52 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Штурмовики Су-25 отрабатывают боевые полеты во время военной подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تصريحات بلينكن بشأن أطفال غزة تثير صدمة في إسرائيل... فيديو وصور10:31 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала