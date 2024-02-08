https://sputnikarabic.ae/20240208/المستشار-الألماني-دول-الناتو-لا-ترى-أنفسها-في-حالة-حرب-مع-روسيا-ولا-تسعى-لمثل-هذا-التصادم-1085859117.html
المستشار الألماني: دول الناتو لا ترى أنفسها في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى لمثل هذا التصادم
المستشار الألماني: دول الناتو لا ترى أنفسها في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى لمثل هذا التصادم
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الأربعاء، إن دول حلف شمال الأطلسي لا ترى أنفسها في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى لمثل هذا التصادم. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T00:36+0000
2024-02-08T00:36+0000
2024-02-08T00:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال شولتس في مقال رأي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "نحن لا نرى أنفسنا في حالة حرب مع روسيا ولا نسعى للمواجهة مع روسيا".وأضاف المستشار أن دول الحلف "سوف تقاوم أي محاولة لجر حلف شمال الأطلسي" إلى صراع أوكرانيا.وقال شولتس إن الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا "يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة"، مضيفًا أنه على الرغم من الدعم الغربي، "قد تواجه أوكرانيا قريبًا نقصًا خطيرًا في الأسلحة والذخيرة" حيث "نفذت بعض الالتزامات المالية بالفعل، ويجب تمديدها للبعض الآخر".وقبل رحلته إلى واشنطن، قال شولتس إن ألمانيا ليست كبيرة بما يكفي لسد الفجوة في حال تعليق الولايات المتحدة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.ومن المقرر أن يسافر شولتس إلى واشنطن يوم الخميس ويلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة. ووفقًا لمصدر في الوفد المستشاري، سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمحادثات دعم أوكرانيا في ظل استمرار الجدل في الولايات المتحدة بشأن تمديد المساعدة العسكرية لكييف وحزمة الدعم بقيمة 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قدمت الدول الغربية، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساعدات عسكرية ومالية إلى كييف.وحذر الكرملين بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة إلى كييف، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد مزيد من الصراع.وفي أبريل/نيسان 2022، أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع دول حلف شمال الأطلسي بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للضربات الروسية.
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https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-نبني-خططنا-لضمان-أمن-روسيا-مع-الأخذ-بالاعتبار-الترسانة-النووية-لـترويكا-الناتو-1085579453.html
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أخبار ألمانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
المستشار الألماني: دول الناتو لا ترى أنفسها في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى لمثل هذا التصادم
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الأربعاء، إن دول حلف شمال الأطلسي لا ترى أنفسها في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى لمثل هذا التصادم.
وقال شولتس في مقال رأي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "نحن لا نرى أنفسنا في حالة حرب مع روسيا ولا نسعى للمواجهة مع روسيا".
وأضاف المستشار أن دول الحلف "سوف تقاوم أي محاولة لجر حلف شمال الأطلسي" إلى صراع أوكرانيا.
وقال شولتس إن الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا "يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة"، مضيفًا أنه على الرغم من الدعم الغربي، "قد تواجه أوكرانيا قريبًا نقصًا خطيرًا في الأسلحة والذخيرة" حيث "نفذت بعض الالتزامات المالية بالفعل، ويجب تمديدها للبعض الآخر".
وقبل رحلته إلى واشنطن، قال شولتس إن ألمانيا ليست كبيرة بما يكفي لسد الفجوة في حال تعليق الولايات المتحدة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
ومن المقرر أن يسافر شولتس إلى واشنطن يوم الخميس ويلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة. ووفقًا لمصدر في الوفد المستشاري، سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمحادثات دعم أوكرانيا في ظل استمرار الجدل
في الولايات المتحدة بشأن تمديد المساعدة العسكرية لكييف وحزمة الدعم بقيمة 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا
في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قدمت الدول الغربية، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساعدات عسكرية ومالية إلى كييف.
وحذر الكرملين بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة إلى كييف، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد مزيد من الصراع.
وفي أبريل/نيسان 2022، أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع دول حلف شمال الأطلسي بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للضربات الروسية.