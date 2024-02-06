https://sputnikarabic.ae/20240206/-ألمانيا-تكشف-عن-المبلغ-الذي-أنفقته-على-دعم-كييف-1085815775.html

ألمانيا تكشف عن المبلغ الذي أنفقته على دعم كييف

ألمانيا تكشف عن المبلغ الذي أنفقته على دعم كييف

صرح مصدر حكومي ألماني بأن برلين أنفقت نحو 30 مليار يورو على المساعدات العسكرية لكييف منذ بداية الصراع في أوكرانيا. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T17:40+0000

2024-02-06T17:40+0000

2024-02-06T17:40+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/06/1085815617_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_deb6ec6e42a6b880778538f71daf6d5a.jpg

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ووسائل إعلام ألمانية مذكراً بأن برلين تعتزم هذا العام إنفاق أكثر من 7 مليارات يورو من الميزانية على المساعدة العسكرية إلى كييف: "لقد حسبنا كل شيء وتوصلنا إلى المبلغ الإجمالي للدعم العسكري الذي قدمته ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، والذي يصل نحو 30 مليار يورو، وهذا يشمل الدعم المقدم بالفعل، فضلا عن النفقات المخطط لها والمعتمدة بدقة".وأضاف المصدر: "إنه أمر مهم بالنسبة للمستشار الألماني(مساعدة أوكرانيا)، وهذا موضوع ركز عليه بشكل خاص في بروكسل، بحيث تسهم جميع الدول في دعم الأوكرانيين وتخصيص أموال كافية في الميزانية لهذه الأغراض، وبطبيعة الحال فإن التنسيق الوثيق عبر الأطلسي مهم أيضًا في هذا الصدد".واوضح المصدر أنه وبحسب توقعاته، فإن موضوع تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" لن يكون على الأرجح على جدول أعمال شولتس وبايدن.يذكر أن شولتس سوف يسافر إلى واشنطن، يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة.وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الاثنين، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانياوحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20240201/روسيا-اتفاق-هولندا-وألمانيا-وبولندا-على-إنشاء-ممر-عسكري-هو-استفزاز--1085638568.html

https://sputnikarabic.ae/20240205/الشيوخ-الأمريكي-يصدر-مشروع-قانون-بشأن-مساعدات-أوكرانيا-ولإسرائيل-بإجمالي-118-مليار-دولار-1085741946.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا