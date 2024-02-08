عربي
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-يتعين-على-الولايات-المتحدة-تصحيح-خطئها-في-أوكرانيا-1085888852.html
بوتين: يتعين على الولايات المتحدة تصحيح خطئها في أوكرانيا
بوتين: يتعين على الولايات المتحدة تصحيح خطئها في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T23:51+0000
2024-02-08T23:53+0000
فلاديمير بوتين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086928_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_45a77cc930198fedbe4083ed9cb00a3d.jpg
جاء حديث بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، والتي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي، وسأل كارلسون بوتين عن سبب عدم حل القضية الأوكرانية مباشرة مع إدارة جو بايدن التي تسيطر على إدارة فلاديمير زيلينسكي.أجاب بوتين: "إذا قررت إدارة زيلينسكي في أوكرانيا الانسحاب من المفاوضات، فأنا أعتقد أنهم فعلوا ذلك بتوجيه من واشنطن. فليجدوا الآن، إذا كانوا يرون في واشنطن أن هذا القرار غير صحيح، فليتخلوا عنه، وليجدوا مبررًا رقيقًا وغير مؤذٍ لأحد، وليجدوا هذا الحل. ليس نحن من اتخذنا هذه القرارات - هم من اتخذوا القرار، فليتخلوا عنه. هذا كل شيء".وأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-روسيا-وأوكرانيا-ستتوصلان-إلى-اتفاق-عاجلا-أم-آجلا-1085887891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086928_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_b30c19e7f99885c1149c54778392ea82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

بوتين: يتعين على الولايات المتحدة تصحيح خطئها في أوكرانيا

23:51 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 08.02.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة أن تبحث عن حل وتصحيح هذا الخطأ.
جاء حديث بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، والتي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي، وسأل كارلسون بوتين عن سبب عدم حل القضية الأوكرانية مباشرة مع إدارة جو بايدن التي تسيطر على إدارة فلاديمير زيلينسكي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
23:10 GMT
أجاب بوتين: "إذا قررت إدارة زيلينسكي في أوكرانيا الانسحاب من المفاوضات، فأنا أعتقد أنهم فعلوا ذلك بتوجيه من واشنطن. فليجدوا الآن، إذا كانوا يرون في واشنطن أن هذا القرار غير صحيح، فليتخلوا عنه، وليجدوا مبررًا رقيقًا وغير مؤذٍ لأحد، وليجدوا هذا الحل. ليس نحن من اتخذنا هذه القرارات - هم من اتخذوا القرار، فليتخلوا عنه. هذا كل شيء".
وأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 22:05 GMTИзраильские военные во время наземной операции внутри сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 14:49 GMTШтурмовики Су-25 отрабатывают боевые полеты во время военной подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:25 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة7 فبراير, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала