https://sputnikarabic.ae/20240207/صحفيون-عرب-يعلقون-على-لقاء-كارلسون-مع-بوتين-1085849783.html

صحفيون عرب يعلقون على لقاء كارلسون مع بوتين

صحفيون عرب يعلقون على لقاء كارلسون مع بوتين

يترقب العالم اللقاء الذي أجراه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وحتى قبل نشره فإن رسالة مصورة لكارلسون، حصدت أكثر من 60... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T15:43+0000

2024-02-07T15:43+0000

2024-02-07T15:43+0000

فلاديمير بوتين

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/06/1085820587_0:11:2730:1547_1920x0_80_0_0_76ef6f5ebb6b17bc6ad1db02da4f55e3.jpg

حول هذا الموضوع قال الإعلامي الدكتور محمد كمال، لوكالة "سبوتنيك": " تبقى حرية الإعلام مشروطة، وليست مطلقة، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتغنى بالحريات والدفاع عن حقوق الإنسان، لكن الإعلام الأمريكي يقود حرب مصالح فإن كان ما يتم نشره يتوافق مع مصالحها يتم الإعلان عنه والترويج له، أما إذا تعارض مع القائمين على الحكم أو السياسة فيمنع من الظهور".وأضاف كمال: "الكل يعلم جيدا أن العملاق الأمريكي يهيمن عن الإعلام ويتشدق بالحرية، صحيح أن الإعلامي في كل دولة له سقف معين يجب ألا يتعارض مع سياسة الدولة لكن في الولايات يدعون أنها مطلقة وهذا غير صحيح، وكارلسون عندما أبدى رغبته بإجراء اللقاء مع بوتين منعته السلطات الامريكية وتلقى تهديدات،وعندما سؤل إن كان اللقاء سيحقق حلمه وشغفه أجاب: سنرى، وبغض النظرعما إن كان اللقاء مقصودا أو لا، إلا أنه واجه هجوما شرسا حتى أن عضوة في البرلمان أكدت أن كارلسون يواجه حملة منظمة ضده ومحاولات حثيثة لمنع ظهور اللقاء في الإعلام الأمريكي لأن بوتين ولأول مرة سيتحدث للشعب الأمريكي، وأعتقد أن أمريكا ستمنع نشره بشكل رسمي، لكن سينشر في دول أخرى وعبر شبكة الإنترنت وهذا يكشف أكذوبة حرية الصحافة الأمريكية".وحول التعتيم الإعلامي في الولايات المتحدة قال الإعلامي قيس رمضان: "الولايات المتحدة تتبع سياسة التعتيم والتضليل الإعلامي ليس فقط فيما يتعلق بروسيا بل بكل الدول الأخرى، وهناك قضايا كثيرة يخفونها عن شعبهم لأن ظهورها يخالف مصلحتهم، ولا يريدون أن تظهر روسيا والشعب الروسي على حقيقته".وبدوره قال الإعلامي أحمد شبيب: "إن حرية الإعلام نسبية وفي بعض الدول هي عبارة عن شعارات وموضوعة في إطار معين لكن على أرض الواقع يجب أن تطبق بحذافيرها دون تزييف".من جانبها قالت الإعلامية هدى محمد سالم ضيان، رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المحبة السورية: "أحيانا الإعلام ينعكس سلبا على الشعب ونحن ضد معارضة البيت الأبيض لإجراء اللقاء مع الرئيس بويتن أو عدم بثه في أمريكا".بسبب بوتين.. مذيع أمريكي يحصد 60 مليون مشاهدة خلال ساعاتالكرملين يعلق على تصريحات سياسيين في أوروبا بشأن الحرب مع روسيا

https://sputnikarabic.ae/20240207/الكرملين-يكشف-تفاصيل-مهمة-عن-مقابلة-أجراها-صحفي-أمريكي-مع-الرئيس-بوتين-1085835350.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية