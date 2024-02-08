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https://sputnikarabic.ae/20240208/شبان-مشاركون-في-مهرجان-الشباب-العالمي-من-عدة-دول-منها-عربية-يزورون-الأورال-1085875948.html
شبان مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من عدة دول منها عربية يزورون الأورال
شبان مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من عدة دول منها عربية يزورون الأورال
تستضيف أرض منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي أكبر حدث دولي، حيث تجري الاستعدادات النشطة لـ "مهرجان الشباب العالمي-2024" الذي سينطلق في 1 مارس/آذار. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T13:23+0000
2024-02-08T13:33+0000
روسيا
مهرجان الشباب العالمي – 2024
مهرجان الشباب العالمي
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سيقوم المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" من لبنان ونيجيريا وباراغواي وأوغندا ونيبال بزيارة يكاترينبورغ، في 12 مارس، في إطار الأسبوع الإقليمي. سوف يتعرف 809 من الأجانب على ثقافة أورال والتقاليد المحلية، حسب إدارة سياسة المعلومات في المنطقة.يعد مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، والذي سيقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024 على أراضي "سيريوس" الفيدرالية. وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
https://sputnikarabic.ae/20240208/شهر-على-انطلاق-مهرجان-الشباب-العالمي-2024-روسيا-عاصمة-الشباب-1085875693.html
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روسيا, مهرجان الشباب العالمي – 2024, مهرجان الشباب العالمي
روسيا, مهرجان الشباب العالمي – 2024, مهرجان الشباب العالمي

شبان مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من عدة دول منها عربية يزورون الأورال

13:23 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 08.02.2024)
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورعرض الزي الرسمي لمهرجان الشباب العالمي في معرض روسيا
عرض الزي الرسمي لمهرجان الشباب العالمي في معرض روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik .
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تستضيف أرض منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي أكبر حدث دولي، حيث تجري الاستعدادات النشطة لـ "مهرجان الشباب العالمي-2024" الذي سينطلق في 1 مارس/آذار.
سيقوم المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" من لبنان ونيجيريا وباراغواي وأوغندا ونيبال بزيارة يكاترينبورغ، في 12 مارس، في إطار الأسبوع الإقليمي. سوف يتعرف 809 من الأجانب على ثقافة أورال والتقاليد المحلية، حسب إدارة سياسة المعلومات في المنطقة.
عرض الزي الرسمي لمهرجان الشباب العالمي في معرض روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
شهر على انطلاق مهرجان الشباب العالمي 2024... روسيا عاصمة الشباب
13:21 GMT
يعد مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، والذي سيقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024 على أراضي "سيريوس" الفيدرالية. وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.
سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
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