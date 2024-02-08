https://sputnikarabic.ae/20240208/مسؤولون-إسرائيليون-يطرحون-فكرة-نفي-السنوار-على-غرار-عرفات-1085872956.html

مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة "نفي السنوار" على غرار عرفات

مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة "نفي السنوار" على غرار عرفات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين اقترحوا إخراج زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T13:05+0000

2024-02-08T13:05+0000

2024-02-08T13:05+0000

اسرائيل

يحيى السنوار

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac72a253b4cb7ab2d668bad050375a22.jpg

وذكرت صحيفة أمريكية أن فكرة إرسال السنوار وضيف و4 آخرين من كبار قادة حماس إلى المنفى، على غرار مغادرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية بيروت إلى تونس على متن سفينة قبل 42 عاما، نوقشت بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي.وصرح أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"إن بي سي": "لا مانع لدينا في مغادرة السنوار مثلما غادر عرفات لبنان، سنسمح بذلك إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن".وذكرت الصحفة أنه لا يزال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أكثر من 100 محتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة، بعد الإفراج عن عدد من المحتجزين في صفقة أولى استمرت أسبوعا واحدا فقط.وأفادت مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية بأن المنفى كان واحدا من مجموعة مقترحات طرحها الإسرائيليون على الولايات المتحدة خلال المناقشات، وتضمنت استبدال حماس بقادة مدنيين يتم اختيارهم بعناية، مع "إصلاح نظام التعليم في غزة"، وفق الرغبة الإسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة "حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.وقال مصدر في مكتب نتنياهو: "حقيقة أن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".وأضافت قناة "بي بي سي" التلفزيونية أن إسرائيل تدرس الاقتراح، لكنها متشائمة بشأنه، ومن المقرر أن اقتراح حماس سيناقش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، وفي المجلس العسكري يوم الخميس.قناة إسرائيلية: بايدن قلق من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها

https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-ضابط-إسرائيلي-بارز-بعد-إعلان-مسؤوليته-عن-الفشل-في-طوفان-الأقصى-1085869681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اسرائيل, يحيى السنوار, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي