https://sputnikarabic.ae/20240208/مسؤولون-إسرائيليون-يطرحون-فكرة-نفي-السنوار-على-غرار-عرفات-1085872956.html
مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة "نفي السنوار" على غرار عرفات
مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة "نفي السنوار" على غرار عرفات
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين اقترحوا إخراج زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T13:05+0000
2024-02-08T13:05+0000
2024-02-08T13:05+0000
اسرائيل
يحيى السنوار
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac72a253b4cb7ab2d668bad050375a22.jpg
وذكرت صحيفة أمريكية أن فكرة إرسال السنوار وضيف و4 آخرين من كبار قادة حماس إلى المنفى، على غرار مغادرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية بيروت إلى تونس على متن سفينة قبل 42 عاما، نوقشت بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي.وصرح أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"إن بي سي": "لا مانع لدينا في مغادرة السنوار مثلما غادر عرفات لبنان، سنسمح بذلك إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن".وذكرت الصحفة أنه لا يزال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أكثر من 100 محتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة، بعد الإفراج عن عدد من المحتجزين في صفقة أولى استمرت أسبوعا واحدا فقط.وأفادت مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية بأن المنفى كان واحدا من مجموعة مقترحات طرحها الإسرائيليون على الولايات المتحدة خلال المناقشات، وتضمنت استبدال حماس بقادة مدنيين يتم اختيارهم بعناية، مع "إصلاح نظام التعليم في غزة"، وفق الرغبة الإسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة "حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.وقال مصدر في مكتب نتنياهو: "حقيقة أن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".وأضافت قناة "بي بي سي" التلفزيونية أن إسرائيل تدرس الاقتراح، لكنها متشائمة بشأنه، ومن المقرر أن اقتراح حماس سيناقش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، وفي المجلس العسكري يوم الخميس.قناة إسرائيلية: بايدن قلق من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها
https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-ضابط-إسرائيلي-بارز-بعد-إعلان-مسؤوليته-عن-الفشل-في-طوفان-الأقصى-1085869681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba103e5de4eca3470244106eb3298baf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, يحيى السنوار, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
اسرائيل, يحيى السنوار, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة "نفي السنوار" على غرار عرفات
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين اقترحوا إخراج زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وذكرت صحيفة أمريكية أن فكرة إرسال السنوار وضيف و4 آخرين من كبار قادة حماس إلى المنفى، على غرار مغادرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية بيروت إلى تونس على متن سفينة قبل 42 عاما، نوقشت بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق تعهدها بالقضاء على "حماس"، وعلى وجه الخصوص السنوار وقائد الجناح المسلح للحركة محمد ضيف، ولكن قد تكون إسرائيل اقتنعت بتغيير موقفها بسبب طول فترة الحرب وعدم وجود أفق واضحة لنهايتها.
وصرح أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"إن بي سي": "لا مانع لدينا في مغادرة السنوار مثلما غادر عرفات لبنان، سنسمح بذلك إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن".
وذكرت الصحفة أنه لا يزال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أكثر من 100 محتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة، بعد الإفراج عن عدد من المحتجزين في صفقة أولى استمرت أسبوعا واحدا فقط.
وأفادت مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية بأن المنفى كان واحدا من مجموعة مقترحات طرحها الإسرائيليون على الولايات المتحدة خلال المناقشات، وتضمنت استبدال حماس بقادة مدنيين يتم اختيارهم بعناية، مع "إصلاح نظام التعليم في غزة"، وفق الرغبة الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة
"حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وقال مصدر في مكتب نتنياهو: "حقيقة أن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".
وأضافت قناة "بي بي سي" التلفزيونية أن إسرائيل تدرس الاقتراح، لكنها متشائمة بشأنه، ومن المقرر أن اقتراح حماس سيناقش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، وفي المجلس العسكري يوم الخميس.