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السعودية تبدي اهتماما بخطط كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس
السعودية تبدي اهتماما بخطط كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس
أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما كبيرا بخطط سيئول لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل السادس. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T18:44+0000
2024-02-09T18:50+0000
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وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية، شين وون-سيك، في تصريحات للصحفيين، إنه شرح للجانب السعودي، خلال جولة أجراها في الشرق الأوسط، خطط بلاده لتطوير المقاتلات من الجيل السادس، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأوضح مسؤول كبير في الوزارة، رافق وزير دفاع كوريا الجنوبية، خلال جولته الشرق أوسطية، أن الجانب السعودي سأل عن خطط كوريا الجنوبية، والتي شرحها الجانب الكوري من ناحيته.وأضاف أن الجانب الكوري قدم خططه لتطوير المقاتلات من الجيل السادس، اعتمادا على مقاتلة "KF-21"، وأبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بالخطط.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية والسعودية توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ، للتعاون في مجال الدفاع، على مدى العشر سنوات المقبلة.واعتبر وزير دفاع كوريا الجنوبية، في تصريحاته الصحفية، اليوم الجمعة، أن الإعلان عن عقد تصدير نظام اعتراض الصواريخ الباليستية الكوري الجنوبي "تشيونغونغ 2" إلى السعودية، هو "أمر ذو معنى كبير".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي

السعودية تبدي اهتماما بخطط كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس

18:44 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 18:50 GMT 09.02.2024)
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورنموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس تيمبيست (المملكة المتحدة) في معرض الدفاع العالمي الثاني بالرياض
نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس تيمبيست (المملكة المتحدة) في معرض الدفاع العالمي الثاني بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس تيمبيست (المملكة المتحدة) في معرض الدفاع العالمي الثاني بالرياض
© Sputnik . Nina Padalko
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أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما كبيرا بخطط سيئول لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل السادس.
وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية، شين وون-سيك، في تصريحات للصحفيين، إنه شرح للجانب السعودي، خلال جولة أجراها في الشرق الأوسط، خطط بلاده لتطوير المقاتلات من الجيل السادس، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأوضح مسؤول كبير في الوزارة، رافق وزير دفاع كوريا الجنوبية، خلال جولته الشرق أوسطية، أن الجانب السعودي سأل عن خطط كوريا الجنوبية، والتي شرحها الجانب الكوري من ناحيته.
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وأضاف أن الجانب الكوري قدم خططه لتطوير المقاتلات من الجيل السادس، اعتمادا على مقاتلة "KF-21"، وأبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بالخطط.

ونوّه المسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن سيئول والرياض لم تتوصلا إلى أي اتفاق بشأن التطوير المشترك لمقاتلات الجيل السادس، مبينا أن الجانب الكوري قدم خططه، وأبدى الجانب السعودي اهتماما بها فقط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية والسعودية توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ، للتعاون في مجال الدفاع، على مدى العشر سنوات المقبلة.
واعتبر وزير دفاع كوريا الجنوبية، في تصريحاته الصحفية، اليوم الجمعة، أن الإعلان عن عقد تصدير نظام اعتراض الصواريخ الباليستية الكوري الجنوبي "تشيونغونغ 2" إلى السعودية، هو "أمر ذو معنى كبير".
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