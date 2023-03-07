https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-السعودي-يزور-كوريا-الجنوبية-لأول-مرةوسط-رغبة-المملكة-في-امتلاك-نظام-صواريخ-أرض---جو-1074424347.html

وزير الدفاع السعودي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة... وسط تفكير المملكة بامتلاك نظام صواريخ "أرض - جو"

وزير الدفاع السعودي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة... وسط تفكير المملكة بامتلاك نظام صواريخ "أرض - جو"

أجرى الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أول زيارة رسمية له إلى كوريا الجنوبية، منذ توليه منصبه كوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

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واتفق وزير الدفاع السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، خلال محادثاتهما في سيئول، على إقامة حوار منتظم على المستوى الوزاري، حول التعاون في صناعة الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها، أن الوزيرين اتفقا كذلك على إقامة الحوار، وعقده سنويا لإجراء مناقشات "منهجية وعملية"، حول التعاون الثنائي في الدفاع وصناعة الأسلحة.وورد في بيان الكوري الجنوبي: "اتفق الوزيران على العمل معا لتطوير التعاون في صناعة الدفاع والأسلحة بين البلدين بطريقة موجهة نحو المستقبل على أساس الثقة القوية والعلاقة التعاونية بين البلدين".وأعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، عن "توقعاته بأن المفاوضات الجارية بشأن الصادرات الدفاعية لكوريا الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية ستختتم بنجاح، فيما أوضح التقدم الذي أحرزته صناعة الأسلحة في البلاد"."من ناحيته، أكد وزير الدفاع السعودي، خلال مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، عزم المملكة على التعاون الوثيق مع سيئول"، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.وفيما لم تخض وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيانها، في تفاصيل المفاوضات مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، فقد لفتت "يونهاب" إلى أنه "من المعروف أن المملكة العربية السعودية تفكر في حيازة نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى "تشونغونغ 2"، من تصنيع كوريا الجنوبية".وشهدت أول زيارة من وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى سيئول، اليوم الثلاثاء، لقاء جمعه بالرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.ونشر ابن سلمان صورة من لقائه مع يول، على "تويتر"، وكتب معها: "سُعدت اليوم بلقاء رئيس جمهورية كوريا السيد يون سوك يول، وتشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار".تأتي محادثات اليوم الثلاثاء، بين وزيري الدفاع في السعودية وكوريا الجنوبية، كمتابعة لقمة عقدت بين السعودية وكوريا الجنوبية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أعرب قادتهما وقتها عن أملهما في تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة وقطاعات أخرى.وفي نوفمبر 2022، أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة أجراها إلى كوريا الجنوبية، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".وقال في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".

https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الدفاع-السعودي-يستقبل-رئيس-أركان-الجيش-الباكستاني-1071983181.html

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