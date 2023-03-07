عربي
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-السعودي-يزور-كوريا-الجنوبية-لأول-مرةوسط-رغبة-المملكة-في-امتلاك-نظام-صواريخ-أرض---جو-1074424347.html
وزير الدفاع السعودي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة... وسط تفكير المملكة بامتلاك نظام صواريخ "أرض - جو"
وزير الدفاع السعودي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة... وسط تفكير المملكة بامتلاك نظام صواريخ "أرض - جو"
أجرى الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أول زيارة رسمية له إلى كوريا الجنوبية، منذ توليه منصبه كوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:06+0000
2023-03-07T12:35+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
كوريا الجنوبية
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074423830_0:0:2867:1612_1920x0_80_0_0_3bf7b2405ff9d056da2322031fbba466.jpg
واتفق وزير الدفاع السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، خلال محادثاتهما في سيئول، على إقامة حوار منتظم على المستوى الوزاري، حول التعاون في صناعة الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها، أن الوزيرين اتفقا كذلك على إقامة الحوار، وعقده سنويا لإجراء مناقشات "منهجية وعملية"، حول التعاون الثنائي في الدفاع وصناعة الأسلحة.وورد في بيان الكوري الجنوبي: "اتفق الوزيران على العمل معا لتطوير التعاون في صناعة الدفاع والأسلحة بين البلدين بطريقة موجهة نحو المستقبل على أساس الثقة القوية والعلاقة التعاونية بين البلدين".وأعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، عن "توقعاته بأن المفاوضات الجارية بشأن الصادرات الدفاعية لكوريا الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية ستختتم بنجاح، فيما أوضح التقدم الذي أحرزته صناعة الأسلحة في البلاد"."من ناحيته، أكد وزير الدفاع السعودي، خلال مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، عزم المملكة على التعاون الوثيق مع سيئول"، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.وفيما لم تخض وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيانها، في تفاصيل المفاوضات مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، فقد لفتت "يونهاب" إلى أنه "من المعروف أن المملكة العربية السعودية تفكر في حيازة نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى "تشونغونغ 2"، من تصنيع كوريا الجنوبية".وشهدت أول زيارة من وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى سيئول، اليوم الثلاثاء، لقاء جمعه بالرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.ونشر ابن سلمان صورة من لقائه مع يول، على "تويتر"، وكتب معها: "سُعدت اليوم بلقاء رئيس جمهورية كوريا السيد يون سوك يول، وتشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار".تأتي محادثات اليوم الثلاثاء، بين وزيري الدفاع في السعودية وكوريا الجنوبية، كمتابعة لقمة عقدت بين السعودية وكوريا الجنوبية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أعرب قادتهما وقتها عن أملهما في تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة وقطاعات أخرى.وفي نوفمبر 2022، أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة أجراها إلى كوريا الجنوبية، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".وقال في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الدفاع-السعودي-يستقبل-رئيس-أركان-الجيش-الباكستاني-1071983181.html
السعودية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074423830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0b23852b196185895ea02d59cec14e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي

وزير الدفاع السعودي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة... وسط تفكير المملكة بامتلاك نظام صواريخ "أرض - جو"

12:06 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 07.03.2023)
© AFP 2023 / SONG KYUNG-SEOKوزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، ونظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في حفل ترحيب بوزارة الدفاع في سيئول، 7 مارس/ آذار 2023
وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، ونظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في حفل ترحيب بوزارة الدفاع في سيئول، 7 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، ونظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في حفل ترحيب بوزارة الدفاع في سيئول، 7 مارس/ آذار 2023
© AFP 2023 / SONG KYUNG-SEOK
تابعنا عبرTelegram
أجرى الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أول زيارة رسمية له إلى كوريا الجنوبية، منذ توليه منصبه كوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
واتفق وزير الدفاع السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، خلال محادثاتهما في سيئول، على إقامة حوار منتظم على المستوى الوزاري، حول التعاون في صناعة الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها، أن الوزيرين اتفقا كذلك على إقامة الحوار، وعقده سنويا لإجراء مناقشات "منهجية وعملية"، حول التعاون الثنائي في الدفاع وصناعة الأسلحة.
وورد في بيان الكوري الجنوبي: "اتفق الوزيران على العمل معا لتطوير التعاون في صناعة الدفاع والأسلحة بين البلدين بطريقة موجهة نحو المستقبل على أساس الثقة القوية والعلاقة التعاونية بين البلدين".
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني
6 يناير, 09:47 GMT
وأعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، عن "توقعاته بأن المفاوضات الجارية بشأن الصادرات الدفاعية لكوريا الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية ستختتم بنجاح، فيما أوضح التقدم الذي أحرزته صناعة الأسلحة في البلاد".
"من ناحيته، أكد وزير الدفاع السعودي، خلال مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، عزم المملكة على التعاون الوثيق مع سيئول"، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
وفيما لم تخض وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيانها، في تفاصيل المفاوضات مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، فقد لفتت "يونهاب" إلى أنه "من المعروف أن المملكة العربية السعودية تفكر في حيازة نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى "تشونغونغ 2"، من تصنيع كوريا الجنوبية".
وشهدت أول زيارة من وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى سيئول، اليوم الثلاثاء، لقاء جمعه بالرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.
ونشر ابن سلمان صورة من لقائه مع يول، على "تويتر"، وكتب معها: "سُعدت اليوم بلقاء رئيس جمهورية كوريا السيد يون سوك يول، وتشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار".
تأتي محادثات اليوم الثلاثاء، بين وزيري الدفاع في السعودية وكوريا الجنوبية، كمتابعة لقمة عقدت بين السعودية وكوريا الجنوبية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أعرب قادتهما وقتها عن أملهما في تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة وقطاعات أخرى.
وفي نوفمبر 2022، أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة أجراها إلى كوريا الجنوبية، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".
وقال في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала