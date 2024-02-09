https://sputnikarabic.ae/20240209/الناتو-يريد-أن-يتولى-تنسيق-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085922792.html

"الناتو" يريد أن يتولى تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

"الناتو" يريد أن يتولى تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي يعتزم أن يتولى تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T16:47+0000

2024-02-09T16:47+0000

2024-02-09T16:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085381265_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_9820d156a4540f83609d3622033358ab.jpg

ووفقا لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فقد "جرت مناقشات حول هذا القرار في الأسبوع الحالي، وذلك على الرغم من أن شعار التحالف كان الإحجام عن أن يصبح جزءًا من الصراع مع روسيا، ولكن الآن اهتزت المحرمات بسبب المخاوف من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وبحسب الصحيفة، فإن صيغة رامشتاين تتضمن اجتماعات لممثلي 50 دولة تقدم الدعم العسكري لكييف. وتجري المفاوضات في القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية في ألمانيا.ويعتزم الحلف القيام بهذه التغييرات بسبب احتمال عودة دونالد ترامب إلى القيادة الأمريكية، وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تحدث مرارًا وتكرارًا بشكل سلبي عن المساعدة المالية لأوكرانيا.وفي وقت سابق، في 7 فبراير/ شباط الجاري، أوضحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رد روسيا على تزايد نشاط الناتو على الحدود. ووفقا لها، ستجد روسيا سبلا للقضاء على التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي.وحذر الكرملين بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة إلى كييف، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد مزيد من الصراع.وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع دول حلف شمال الأطلسي بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقد حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-و97-طائرة-مسيرة--1085911206.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم