https://sputnikarabic.ae/20240209/المزارعون-البولنديون-يبدأون-احتجاجا-على-مستوى-البلاد-1085893791.html

المزارعون البولنديون يبدأون احتجاجا على مستوى البلاد

المزارعون البولنديون يبدأون احتجاجا على مستوى البلاد

أعلنت نقابة عمال الزراعة التضامنية في بولندا أن احتجاج المزارعين على مستوى البلاد سيبدأ اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T06:47+0000

2024-02-09T06:47+0000

2024-02-09T06:47+0000

العالم

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وقالت النقابة: "تبنت نقابة العمال المستقلة للمزارعين في اجتماع لهيئة الرئاسة بالإجماع قرارًا بإعلان إضراب عام للمزارعين في جميع أنحاء البلاد، والذي سيبدأ بإغلاق جميع المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا، إلى جانب إغلاق الطرق والطرق السريعة في المقاطعات الفردية ابتداء من 9 فبراير 2024 الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".وأشارت إلى أن أحد المطالب الرئيسية للمزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.وأضافت النقابة: "لقد نفد صبرنا. إن موقف بروكسل في اليوم الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني 2024 غير مقبول بالنسبة لمجتمعنا الزراعي بأكمله. بالإضافة إلى أن سلبية السلطات البولندية والتصريحات بشأن التعاون مع المفوضية الأوروبية، والامتثال لكل قرارات المفوضية الأوروبية بشأن استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، لم تترك لنا خيارًا سوى إعلان الإضراب العام".وأوضح البيان أن الوقفة الاحتجاجية ستقام خلال الفترة من 9 فبراير إلى 10 مارس/ آذار، مؤكدا: "إننا نطلب من مواطنينا أن يتفهموا الوضع الذي نجد أنفسنا فيه جميعاً. إننا نناضل من أجل مصلحتنا المشتركة، وهي الحماية من انهيار وإفلاس المزارع العائلية البولندية، التي غالباً ما يكون بها العديد من الأطفال".ويطلب المزارعون البولنديون من سكان البلاد، قدر الإمكان، تجنب السفر على الطرق التي ستنظم فيها الاحتجاجات، ويدعو المشاركون في الاحتجاجات إلى "التعبير سلميا عن عدم الرضا والتعاون مع المنسقين النقابيين للإضراب".

https://sputnikarabic.ae/20240203/المزارعون-البولنديون-يغلقون-كامل-الحدود-مع-أوكرانيا-في-9-فبراير-1085700504.html

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