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https://sputnikarabic.ae/20240209/باحثون-يطورون-طريقة-سهلة-لاستكشاف-سرطان-الجسم-عن-طريق-اللعاب-1085921967.html
باحثون يطورون طريقة سهلة لاستكشاف سرطان الجسم عن طريق اللعاب
باحثون يطورون طريقة سهلة لاستكشاف سرطان الجسم عن طريق اللعاب
طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية من خلال اللعاب كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T16:15+0000
2024-02-09T16:15+0000
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وقم مجموعة من الباحثين في جامعة غوتنبرغ بتطوير طريقة فعالة لتفسير التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، وذلك من خلال لعاب الفم، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".الغليكان هو نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم. والآن، طور الباحثون في جامعة غوتنبرغ طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من التغيرات الهيكلية، والتي قد توفر إجابة دقيقة لما سيتغير بالنسبة لمرض معين.هناك أيضًا مجموعات بحثية أخرى تدرس البنية التحتية للغليكان بحثًا عما يسمى بالمؤشرات الحيوية التي تصف الخطأ. يتضمن هذا غالبًا اختبارات إحصائية باستخدام التحليل الطيفي الكتلي لمعرفة ما إذا كان مستوى السكريات الفردية أعلى أو أقل بشكل ملحوظ في السرطان.وأضاف دانييل بوجا: "نريد تطوير طريقة تحليلية موثوقة وسريعة للكشف عن السرطان، وكذلك نوع السرطان، من خلال عينة الدم أو اللعاب، وأعتقد أننا قد نكون قادرين على إجراء اختبارات سريرية على عينات بشرية خلال 4 إلى 5 سنوات".اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان
https://sputnikarabic.ae/20240209/علماء-روس-يطورون-أدمغة-صغيرة-في-المختبر-بغرض-دراسة-الإدراك-1085920183.html
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علوم

باحثون يطورون طريقة سهلة لاستكشاف سرطان الجسم عن طريق اللعاب

16:15 GMT 09.02.2024
© AFP 2023 / LIU JINامرأة تخضع لاختبار عينة مسحة لفيروس كورونا
امرأة تخضع لاختبار عينة مسحة لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023 / LIU JIN
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طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية من خلال اللعاب كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.
وقم مجموعة من الباحثين في جامعة غوتنبرغ بتطوير طريقة فعالة لتفسير التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، وذلك من خلال لعاب الفم، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".
الغليكان هو نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم. والآن، طور الباحثون في جامعة غوتنبرغ طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من التغيرات الهيكلية، والتي قد توفر إجابة دقيقة لما سيتغير بالنسبة لمرض معين.
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وذكر دانييل بوجار، المحاضر الأول في جامعة غوتنبرغ والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة، أنه "من خلال السماح لطريقتنا المطورة حديثًا، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالعمل من خلال كميات كبيرة من البيانات، تمكنا من العثور على هذه الروابط، ولقد قمنا بتحليل بيانات من نحو 220 مريضًا يعانون من 11 سرطانًا تم تشخيصهم بشكل مختلف وحددنا الاختلافات في البنية التحتية للغليكان اعتمادًا على نوع السرطان."

هناك أيضًا مجموعات بحثية أخرى تدرس البنية التحتية للغليكان بحثًا عما يسمى بالمؤشرات الحيوية التي تصف الخطأ. يتضمن هذا غالبًا اختبارات إحصائية باستخدام التحليل الطيفي الكتلي لمعرفة ما إذا كان مستوى السكريات الفردية أعلى أو أقل بشكل ملحوظ في السرطان.
يستخدم فريق البحث التابع لدانييل بوجار طريقة جديدة تتضمن الذكاء الاصطناعي، الذي يأخذ هذه المشكلات في الاعتبار ويمكنه العثور على الأنماط في مجموعات البيانات التي يفشل فيها الآخرون.
وأضاف دانييل بوجا: "نريد تطوير طريقة تحليلية موثوقة وسريعة للكشف عن السرطان، وكذلك نوع السرطان، من خلال عينة الدم أو اللعاب، وأعتقد أننا قد نكون قادرين على إجراء اختبارات سريرية على عينات بشرية خلال 4 إلى 5 سنوات".
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